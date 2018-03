SIX Swiss Exchange-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:

Kurzprofil KTM Industries AG:



Die KTM Industries-Gruppe (ISIN: AT0000820659, WKN: 919331, Ticker-Symbol: BFC, SIX Swiss Ex: KTMI) ist eine führende europäische Fahrzeug-Gruppe mit dem strategischen Fokus auf das globale Sportmotorradsegment und den automotiven high-tech Komponentenbereich. Mit ihren weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern.



Facts zum Unternehmen:



- Firmenleitung und Entwicklungszentren in Österreich

- Die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter, davon mehr als 75% in Österreich

- Hohe Exportquote in allen Produktbereichen (> 95%), mehr als 50% außerhalb Europas



Die KTM Industries-Gruppe gliedert sich in folgende Kernbereiche: High Performance Komponenten - Fahrzeuge - Design und Konzeptentwicklung. (20.03.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - KTM Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie von KTM Industries (ISIN: AT0000820659, WKN: 919331, Ticker-Symbol: BFC, SIX Swiss Ex: KTMI).Finanzzahlen überwiegend bereits am 29. Januar 2018 veröffentlicht: Deshalb seien kaum Überraschungen erwartet worden. Der Rückgang der Bruttomarge J/J um 190 BP auf 30,4% sei jedoch etwas stärker gewesen als erwartet, sei aber durch geringere Betriebskosten ausgeglichen worden.Positiver Ausblick für 2018: Das Wachstum werde vor allem auf den Strassenmodellen von KTM und Husqvarna sowie Pankl mit einem Umsatzanstieg von mehr als 10% basieren. KTMI erwarte für 2018 ein Umsatzwachstum von 9 bis 11% und eine EBIT-Marge von 8 bis 10%. Es würden zudem stabile Investitionen in absoluten Zahlen erwartet.Im Januar ausgegebene mittelfristige Ziele für 2021 bestätigt: Umsatzwachstum CAGR 2018-21: 9 bis 11% (vorher 7 bis 9%), verkaufte Motorräder: mehr als 360K (mehr als 300K), Nettoverschuldung/EBITDA: weniger als 1,3x (weniger als 1,5x), ROIC: 10 bis 12% (9 bis 11%), Investitionen und NUV: "in nächster Zeit in absoluten Zahlen stabil". Und für 2022 strebe KTMI 400.000 Motorräder an (unverändert)Es habe kaum Überraschungen bei der Veröffentlichung der vollständigen Ergebnisse für GJ 2017 gegeben. Die jüngst (Januar 2018) angehobene Prognose widerspiegle neu die starke Geschäftsdynamik, die erweiterte Partnerschaft mit Bajaj (höhere Volumina) und die Auswirkungen des eBike-JV (PEXCO) und des China-JV (mit CF Moto), die alle noch nicht im Modell berücksichtigt seien.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KTM Industries-Aktie:Tradegate-Aktienkurs KTM Industries-Aktie:6,10 EUR +0,33% (20.03.2018, 09:48)