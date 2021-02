Ja, und wir beobachten auch, dass einige Unternehmen die Krise nutzen, um Bestehendes in Frage zu stellen und daher Projekte sogar früher angehen. Und bei vielen ist die digitale Transformation jetzt quasi über Nacht nicht nur zur Chefsache, sondern vielerorts sogar zur Überlebensfrage geworden. Hier ist KPS ein gefragter Partner, weil wir durch unseren Mix an sofort einsatzbereiten Produkten - unseren Instant Platforms für unsere Kernbranchen - und gezielter Individualisierung dieser Plattformen unsere Kunden einfach schneller ans Ziel bringen.



Hier steht vor allem der Zeitgewinn, nicht so sehr der Kostenvorteil, im Vordergrund. Projekte dürfen heute nicht mehr über mehrere Jahre gehen, sie müssen sich schon nach kürzester Zeit am Markt rechnen und neue Chancen eröffnen. Sicher wird uns die Covid-19-Krise noch einige Monate begleiten, aber durch die nun vorhandenen Impfmöglichkeiten erwarten wir eine Entspannung in der zweiten Jahreshälfte.



Sie haben Ihre Strategie angesprochen, Beratung auch vermehrt "remote" zu liefern. Inwiefern hat Ihnen das in Zeiten der COVID-19-Pandemie geholfen?



Digitalisierungslösungen "remote" zu liefern, war bereits vor der COVID-19 Pandemie zentraler Bestandteil unserer Strategie. Berater aus unseren Design Centers und Hubs in Deutschland, Großbritannien und zum Beispiel in Spanien betreuen viele unserer Kunden bereits remote. Deshalb konnten wir in wenigen Tagen auf eine digitale Zusammenarbeit umstellen und unsere Prozesse dementsprechend anpassen. Es gibt weiterhin die "klassischen" Berater Ort, sie bringen jedoch mehr und mehr bereits fertige Lösungen mit und arbeiten mit den Teams in den Hubs zusammen, was unseren Kunden einen enormen Zeitvorteil in ihren Projektinitiativen verschafft. Hier waren wir also bereits gut aufgestellt.



KPS wurde kürzlich vom IT-Magazin Computerworld zum Besten ERP-Berater 2020 gekürt. Inwiefern hilft Ihnen eine derartige Auszeichnung im Vertrieb?



Es ist natürlich immer sehr schön, wenn man so eine Auszeichnung erhält, vor allem für unsere Berater*innen. Denn am Ende sind ja sie es, die hier alles richtig gemacht haben. Aber auch die Kundenzufriedenheit hat bei derartigen Auszeichnungen ganz besonderes Gewicht, deshalb ist das natürlich auch im Vertrieb hilfreich. Zufriedene Referenzkunden sind eine wesentliche Säule unseres Erfolgs.



In den vergangenen Jahren hat KPS das internationale Geschäft unter anderem durch Zukäufe deutlich ausgebaut. Wie zufrieden sind Sie mit den ausländischen Töchtern? Haben sich Ihre Erwartungen bisher erfüllt?



Mit der Entwicklung unseres Auslandsgeschäfts sind wir sehr zufrieden. Vor zwei Jahren lag der im Ausland erzielte Umsatzanteil bei 25 Prozent. Im vergangenen Jahr erwirtschafteten wir nahezu 50 Prozent unserer Erlöse im europäischen Ausland. Damit geht unsere Internationalisierungsstrategie voll auf und wir haben unsere Ziele klar erreicht: Erstens die Qualität der Umsatzstruktur deutlich zu verbessern und zweitens in weitere Branchen zu diversifizieren. Wir haben heute Kunden in der Industrie, im Konsumgüterbereich und in einigen weiteren Branchen, die wir so vor wenigen Jahren noch nicht hatten. Und drittens haben wir uns neue Wachstumsmöglichkeiten erschlossen, weil wir unser Portfolio stärken und erweitern konnten. Auch im Corona-Krisenjahr haben wir unser Auslandsgeschäft um nahezu acht Prozent gesteigert.



Abschließend möchten wir Sie noch zur vorzeitigen Verlängerung Ihres Vorstandsvertrages beglückwünschen. Welche Ziele haben Sie sich mit der KPS AG in diesen knapp sechs Jahren bis Ende 2026 gesteckt?



Wir werden die Initialisierung und Diversifizierung in neue Branchen weiter konsequent vorantreiben. Parallel dazu stellen wir unser Liefermodell von einem beratungszentrierten auf einen vermehrt produktorientierten Ansatz um, das heißt wir werden in Zukunft Projekte verstärkt mit sofort einsatzbereiten Plattformen starten. Unsere Kunden können sich so auf die wirklich besonderen und mehrwertschaffenden Prozesse im Unternehmen konzentrieren.



Bis zu 80 Prozent aller Prozesse sind in vielen Unternehmen ähnlich strukturiert und organisiert. Wir helfen Unternehmen mit unserem innovativen Ansatz und mit unserem Know-how in der Digitalisierung, Mitarbeiter*innen und Budgets effizienter einzusetzen, insbesondere an den Stellen, an denen unsere Kunden sich von Konkurrenten unterscheiden. Mein Ziel ist es, bis 2026 die KPS Gruppe weiter internationalisiert und diversifiziert zu haben, unseren technologischen in der digitalen Transformation auszubauen, unser Geschäftsmodell noch robuster zu machen und die Gruppe auf nachhaltiges, Ressourcen schonendes Wachstum zu trimmen.



Herr Musso, vielen Dank für das Gespräch.



Anleger mit Weitblick können ihrem Depot auf dem aktuellen Niveau ein paar KPS-Aktien beimischen und auf eine erfolgreiche Umsetzung der Pläne des Vorstands und ein Comeback der Aktie spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil KPS:



KPS Consulting (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) ist die führende Transformationsberatung für den Handel und Konsumgüterbereich und verbindet klassische Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologie-Beratung mit der Kompetenz der Umsetzung. Die KPS Rapid Transformation Methode beschleunigt nachweislich Projekte, mit ihrer Hilfe steuern KPS Transformation Architects komplexe Unternehmenstransformationen ganzheitlich wobei Strategieentwicklung, Prozessdesign und Implementierung soweit wie möglich simultan ablaufen. KPS-Kunden profitieren von einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung und exzellenter Projekttransparenz bei gleichzeitiger Sicherstellung von exzellenter Beratungsqualität und eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses.



Die Unternehmenszentrale befindet sich in München mit weiteren Standorten in Europa. KPS Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 600 Berater (www.kps-consulting.com). (09.02.2021/ac/a/nw)



