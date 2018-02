Xetra-Aktienkurs KPN-Aktie:

2,561 EUR +0,12% (14.02.2018, 09:05)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs KPN-Aktie:

2,58 EUR +0,38% (14.02.2018, 11:31)



ISIN KPN-Aktie:

NL0000009082



WKN KPN-Aktie:

890963



Ticker-Symbol KPN-Aktie:

KPN



Kurzprofil KPN-Aktie:



KPN N.V. (ISIN: NL0000009082, WKN: 890963, Ticker-Symbol: KPN) ist ein führender internationaler Anbieter von Telekommunikations- und ICT-Diensten, der Privatkunden Festnetz- und Mobilfunktelefonie, Internet sowie TV-Services anbietet. Geschäftskunden profitieren von durchgehend verwalteten Telekommunikations- und ICT-Diensten. Der Firmensitz von KPN ist Den Haag. Niederlande.



Die internationalen Daten- und IP-Dienstleistungen von KPN werden durch ein umfassendes, leistungsfähiges Glasfasernetz in 22 europäischen Ländern gewährleistet, sowie durch Verbindungen in 180 Ländern weltweit. Das KPN Tochterunternehmen Getronics vermarktet als globales ICT-Dienstleistungsunternehmen End-to-End Lösungen für Infrastruktur und netzwerkbezogene Informationstechnologie und zeichnet sich durch eine Marktführerposition in den Benelux-Ländern aus. In Deutschland und Belgien betreibt KPN im Mobilfunkbereich eine Mehrmarkenstrategie und nimmt mit E-Plus und BASE jeweils die dritte Marktposition ein. KPN bietet Netzwerkdienste für Telekommunikationsunternehmen und betreibt eine globale, IP-basierte Infrastruktur über iBasis.



Am 31. März 2008 betreute KPN über 35 Millionen Kunden, davon 27,5 Millionen im Mobilfunksektor, 5,3 Millionen im Bereich Festnetztelefonie, 2,4 Millionen mit Breitband-Internet und 0,6 Millionen mit TV-Diensten. Mit 25.925 Vollzeitbeschäftigten (43.409 Mitarbeitern einschließlich Getronics) hat KPN im 1. Quartal 2008 Erlöse in Höhe von EUR 3,6 Milliarden verbucht, bei einem Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen in Höhe von EUR 1,2 Milliarden. KPN wurde 1989 als Aktiengesellschaft eingetragen und ist an den Börsen in Amsterdam und Frankfurt notiert. (14.02.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - KPN-Aktienanalyse von Investmentanalystin Bettina Deuscher von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des niederländischen Telekom-Anbieters KPN N.V. (ISIN: NL0000009082, WKN: 890963, Ticker-Symbol: KPN).KPN habe erwartungsgemäße Zahlen für das Schlussquartal sowie ausgewählte Eckdaten zum Gesamtjahr berichtet, welche insgesamt von Umsatzdruck, Erlöseinbußen und einer schwächeren operativen Performance geprägt gewesen seien. Die endgültige Bilanz zum abgelaufenen Geschäftsjahr werde in Kürze veröffentlicht. Die Umsatzeinbußen in Q4 hätten -6,3% yoy umfasst, auf Jahressicht -4,5% yoy. Begründet worden seien die Erlöseinbußen vor allem mit dem anhaltenden Preisdruck in einem intensiven Wettbewerbsumfeld sowie regulierungsbedingten Preissenkungen. Das adj. EBITDA habe sich in Q4 um -1,7% yoy verringert, auf Jahressicht sei der Rückgang mit -0,5% yoy geringer ausgefallen. Hierbei hätten sich weitere Erfolge der zweiten Umsetzungsphase des Simplification Programms zur nachhaltigen Kostensenkung positiv bemerkbar gemacht.Die Einsparungen hätten in Q4 die Planung übertroffen, was zu einer Anhebung der Einsparungszielgröße 2019 geführt habe. Ergebnisbedingt habe der Free Cash Flow leicht verbessert werden können, was bedeutet habe, dass er auf Jahressicht und auch ohne Berücksichtigung von Dividendenzahlungen aus der Telefónica Deutschland-Beteiligung auf Vorjahresniveau gelegen habe. Die Nettofinanzschulden hätten sich um 11% yoy verringert. Damit habe sich der Verschuldungsgrad (Net Debt/EBITDA) auf 2,5 VJ 2,8) verbessert.Der Ausblick für das neue Geschäftsjahr sei stabil. Die Dividendenpolitik gelte unverändert. Dieses Jahr solle die Dividende 11 Eurocents für 2017 betragen (+10% yoy), d.h. es ergebe sich eine Schlussdividende von 7,3 Eurocents je Aktie nach Berücksichtigung der bereits gezahlten Zwischendividende. Für 2018 seien 12 Eurocents je Aktie beabsichtigt, darüber hinaus sollten weitere Steigerungen im Rahmen der erwarteten Cash Flow-Steigerung erfolgen. Auf Basis der neuen Zahlen bestätige sich DCF-Modell basiert ein unverändertes Kursziel von 3,20 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KPN-Aktie: