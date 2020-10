Börse Stuttgart-Aktienkurs KONE-Aktie:

73,60 EUR +0,03% (08.10.2020, 09:15)



Tradegate-Aktienkurs KONE-Aktie:

72,92 EUR -0,87% (08.10.2020, 12:21)



ISIN KONE-Aktie:

FI0009013403



WKN KONE-Aktie:

A0ET4X



Ticker-Symbol KONE-Aktie:

KC4



Nasdaq OTC Ticker-Symbol KONE-Aktie:

KNYJF



Kurzprofil KONE:



Die Kone Corporation (Eigenschreibweise KONE) (ISIN: FI0009013403, WKN: A0ET4X, Ticker-Symbol: KC4, Nasdaq OTC-Symbol: KNYJF) ist ein finnisches, an der Börse Helsinki notiertes Industrieunternehmen sowie einer der vier größten Aufzugsanlagen- und Fahrtreppenproduzenten der Welt mit Hauptsitz in Espoo. (08.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KONE-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die KONE B-Aktie (ISIN: FI0009013403, WKN: A0ET4X, Ticker-Symbol: KC4, Nasdaq OTC-Symbol: KNYJF) mit einem "verkaufen"-Rating auf.KONE gehöre zu den weltweit führenden Herstellern von Aufzügen, Rolltreppen und Automatiktüren. KONE habe in den letzten Jahren ein solides Umsatzwachstum verzeichnet (CAGR 2015-2019: +3,7%). Umsatztreiber sei dabei u.a. das starke China-Geschäft bei den Neuinstallationen gewesen. Gleichzeitig habe das Wartungsgeschäft stabile Umsatzbeiträge geliefert. Die jüngsten Zahlen zur Geschäftsentwicklung würden nach Erachten des Analysten das robuste Geschäftsmodell widerspiegeln. Die negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie seien vergleichsweise gering gewesen.Angesichts der operativen Entwicklung in Q3, die besser als vom Unternehmen erwartet ausgefallen sei, habe der Konzern den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 erhöht (u.a. bereinigte EBIT-Marge von 12,1% bis 12,7% (bisher: leichter Rückgang bis bestenfalls stabil; 2019: 12,4%). KONE sollte aus Sicht des Analysten weiterhin vom Megatrend Urbanisierung profitieren. Zudem würden die Dividendenkontinuität sowie die solide Kapitalstruktur für das Unternehmen sprechen. Diese positiven Aspekte seien nach Erachten des Analysten jedoch bereits im Kurs eskomptiert (12 Monate absolut: +42%).In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) nimmt Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, die Coverage der KONE B-Aktie bei einem Kursziel von 67 Euro mit dem Votum "verkaufen" auf. (Analyse vom 08.10.2020)Börsenplätze KONE-Aktie: