Die Leistungsfähigkeit der KI werde durch die Tatsache veranschaulicht, dass ein Forscherteam von BenevolentAI in nur vier Tagen Baricitinib als potenzielle Covid-19-Behandlung identifiziert habe. Das Medikament von Eli Lilly, das normalerweise zur Behandlung von rheumatoider Arthritis eingesetzt werde, könnte sowohl das Covid-19-Virus als auch die Entzündungsreaktion des Körpers auf dieses Virus bekämpfen. Es sei das erste Mal gewesen, dass die künstliche Intelligenz ein bestehendes Medikament entdeckt habe, um ein neues Problem anzugehen.



Viele Unternehmen hätten den greifbaren Nutzen der intelligenten Automatisierung erkannt und würden sich diese zunutze machen. Noch im Jahr 2020 habe Pfizer beispielsweise nicht über die Mittel verfügt, um eine seiner Bibliotheken mit Daten zu 4,5 Mrd. kommerziell erhältlichen Wirkstoffen automatisch zu durchsuchen. Jetzt könne das Unternehmen die gesamte Datenbank innerhalb von 48 Stunden durchsuchen, was die Identifizierung potenzieller neuer Medikamente erheblich beschleunige.



Laut Deep Knowledge Analytics (2H2019) gebe es weltweit über 170 KI-gestützte Forschungs- und Entwicklungsunternehmen (F&E) und 35 große F&E-Zentren, die KI einsetzen würden. Eine Deloitte-Umfrage aus dem Jahr 2019 habe ergeben, dass über 40% der Start-ups in der Arzneimittelforschung KI nutzen würden, um chemische Repositorien nach potenziellen Arzneimittelkandidaten zu durchsuchen, 28% würden KI nutzen, um neue Zielmoleküle zu finden, und 17% würden sie für computergestütztes Moleküldesign nutzen. Miraz Rahman, Professor für medizinische Chemie am King's College London, glaube, dass innerhalb des nächsten Jahrzehnts alle großen Pharmaunternehmen KI in die Arzneimittelforschung integriert haben würden.



Wichtig sei, dass derzeit kaum die Erwartung bestehe, dass die KI die menschliche Expertise ersetze. Vielmehr werde die KI als eine Möglichkeit gesehen, diese zu verbessern. Fachexperten seien von entscheidender Bedeutung bei der Definition von Daten für die KI-Analyse und bei der Peer-Review und End-to-End-Verifizierung der Ergebnisse. Darüber hinaus könne KI, wie jedes andere leistungsfähige Werkzeug auch, für schändliche Zwecke eingesetzt werden, wenn sie nicht kontrolliert werde. In einer kürzlich durchgeführten Demonstration sei ein KI-Modell mit einer Reihe von Molekülen trainiert und mit der Aufgabe betraut worden, zu berechnen, wie sie so angepasst werden könnten, dass sie zunehmend giftiger würden. Das Ergebnis sei beunruhigend gewesen: Innerhalb weniger Stunden habe das Modell über 40.000 potenziell schädliche Moleküle vorgeschlagen.



Die Arzneimittelforschung sei nur eine Phase in dem umfassenderen Prozess der Zulassung neuer Medikamente. Wie bei der Entdeckung gebe es auch bei anderen Teilen des Prozesses eigenartige Ineffizienzen, die verbessert werden könnten. Die Gensequenzierung werde in Bezug auf Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosten immer besser. Illumina sei der dominierende Akteur in der Branche, aber Newcomer wie Oxford Nanopore würden die Innovation weiter vorantreiben. Bei der Zellmanipulation gebe es dramatische Fortschritte, die von Unternehmen wie Berkeley Lights vorangetrieben würden. Andernorts habe Genmab hervorragende Fortschritte im Bereich des Antikörper-Screenings erzielt. CROs wie Icon schließlich würden es großen Pharmaunternehmen ermöglichen, einen Teil der schweren Arbeit auszulagern und sich auf die komplexeste Forschung zu konzentrieren. Jeder Teil der Wertschöpfungskette erfahre Verbesserungen und trage zu einem größeren Ganzen bei.



Die Arzneimittelforschung sei nach wie vor ein wichtiger Teil des gesamten Arzneimittelentwicklungsprozesses, der sich potenziell gut dafür eigne, dass geschulte Automatisierung eine größere Rolle spiele. Mit dem richtigen Gleichgewicht zwischen Mensch und Maschine und den entsprechenden Kontrollen zur Sicherstellung der strikten Einhaltung der Aufgabenstellung dürfte die KI eine immer wichtigere Rolle bei der Entdeckung neuer Medikamente spielen. Die Zukunft der Arzneimittelforschung sehe rosig aus. Hippokrates wäre stolz darauf, wie weit wir es gebracht haben, so Euan Ker von Aegon Asset Management.







Die Biologie werde schnell digital, da die Kosten für die Gensequenzierung rapide sinken würden. Große Mengen an maschinenlesbaren Daten böten jedoch sowohl die Möglichkeit, neue Erkenntnisse zu gewinnen, als auch eine gewaltige Herausforderung, da die Ableitung dieser Erkenntnisse mit den ständig wachsenden Datenmengen immer schwieriger werde. Außerdem werde es immer schwieriger, einen umfassenden Überblick über die wichtigsten Entwicklungen in benachbarten Forschungsbereichen zu behalten, was bei der kreativen Entwicklung von Arzneimitteln oft von Nutzen sein könne.Jüngste Studien hätten diese Herausforderung hervorgehoben und würden schätzen, dass fast 80% der medizinischen Daten nach ihrer Erstellung unstrukturiert und ungenutzt bleiben würden (Kong, 2019). Könne die KI, die in anderen Bereichen wie Cloud Computing und Cybersicherheit erhebliche Fortschritte erzielt habe, auch in der Arzneimittelentwicklung eine wertvolle Rolle spielen?