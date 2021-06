Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

86,90 EUR +0,46% (01.06.2021, 08:12)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION GROUP AG:



Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION GROUP mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren.



Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2020, in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen. In China ist die KION GROUP am Umsatz im Jahr 2020 gemessen nach wie vor führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION GROUP, gemessen am Umsatz im Jahr 2019, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung.



Ende 2020 waren weltweit mehr als 1,6 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION GROUP bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 8,3 Milliarden Euro. (01.06.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - KION-Aktie nahe Allzeithoch - ChartanalyseDie KION-Aktie (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) fiel im März 2020 auf ein Tief bei 33,20 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Von dort aus sei eine steile Rally gestartet, welche die Aktie im Oktober 2020 beinahe an das Allzeithoch aus dem Oktober 2017 bei 81,95 EUR geführt habe. Anschließend habe der Wert in einem symmetrischen Dreieck konsolidiert, aus dem er am 9. März 2021 nach oben ausgebrochen sei. Wenige Tage später sei die Aktie erstmals über das alte Rekordhoch ausgebrochen. In der Spitze sei sie bisher auf 88,20 EUR geklettert. Der Wert habe sich gestern diesem neuem Allzeithoch angenähert.Gelinge der KION-Aktie ein Ausbruch über 88,20 EUR, dann ergäbe sich ein Signal zur Fortsetzung der Rally. In den nächsten Tagen könnte der Aktienkurs Richtung 100,00 EUR ansteigen. Sollte sich die Hürde bei 88,20 EUR allerdings als zu hoch herausstellen, müsste mit einem nochmaligen Rücksetzer in Richtung 81,95 bis 80,50 EUR gerechnet werden. (Analyse vom 01.06.2021)