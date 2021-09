Tradegate-Aktienkurs KERING-Aktie:

Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (01.09.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Lars Lusebrink, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF).KERING habe ein Aktienrückkaufprogramm (bis zu 2% des Aktienkapitals, Laufzeit: zwei Jahre) gestartet. Die erworbenen Aktien sollten größtenteils eingezogen werden. Im Rahmen einer ersten Tranche sollten rund 0,5% des Aktienkapitals bzw. maximal 650.000 Aktien für nicht mehr als 650 Mio. Euro (Höchstpreis pro Aktie: 1.000,00 Euro) innerhalb von drei Monaten (Beginn: 25.08.) zurückgekauft werden. Für den Analysten stelle das Volumen der Aktienrückkäufe keine Überraschung dar (seine Prognose 2021e: 800 Mio. Euro; 2022e: 1.000 Mio. Euro).Die KERING-Aktie habe zuletzt deutlich nachgegeben (ein Monat: -11%), was der Analyst v.a. auf die Unsicherheiten über die Ausweitung staatlicher Restriktionen in China vom Technologiesektor nun auch auf den Luxusgütersektor (z.B. höhere Steuern, Missbilligung durch die Partei) zurückführe. Hintergrund sei eine Rede des chinesischen Präsidenten Xi Jinping über die wachsende Vermögensungleichheit gewesen, was er als Ankündigung einer Vermögensumverteilung interpretiere.Für KERING und v.a. dessen Hauptmarke Gucci wären staatliche Restriktionen in China (weltweit zweitgrößter Luxusgütermarkt) mit Blick auf das große Exposure in der Region Asien-Pazifik (Umsatzanteil 2020: 39%; Gucci: 44%; zum Vergleich LVMH: 41%) eine deutliche Belastung. Auch wenn derzeit konkrete staatliche Maßnahmen noch nicht absehbar seien, so seien aber bereits kurzfristig Belastungen für die Nachfrage in China zu erwarten. Der Analyst senke daher seine Prognosen für 2021e (u.a. EPS berichtet: 26,64 (alt: 28,49) Euro; EPS bereinigt: 26,77 (alt: 28,62) Euro) und 2022e (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 30,20 (alt: 30,87) Euro) mehrheitlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze KERING-Aktie: