Euronext Paris-Aktienkurs KERING-Aktie:

551,00 EUR -0,90% (26.10.2020, 10:00)



ISIN KERING-Aktie:

FR0000121485



WKN KERING-Aktie:

851223



Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPX



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol KERING-Aktie:

PPRUF



Kurzprofil KERING:



KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (26.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Lars Lusebrink, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des französischen Luxusgüter-Konzerns KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF).Die Umsatzzahlen für das Q3/2020 seien gemischt ausgefallen, würden aber eine deutliche Trendverbesserung gegenüber dem Vorquartal zeigen. Der berichtete Umsatz (-4% y/y auf 3,72 Mrd. Euro) habe im Rahmen der Analystenprognose (3,67 Euro) gelegen, habe aber den Marktkonsens (3,51 Mrd. Euro) übertroffen. Auf organischer Basis (-1% y/y) seien die Erwartungen (Analystenprognose: -6% y/y; Marktkonsens: -9% y/y) übertroffen worden. Bei den Marken habe sich eine differenzierte Entwicklung gezeigt. Einer überzeugenden Performance (organisch) der kleineren Marken, insbesondere von Bottega Veneta (+21% y/y), aber auch von Yves Saint Laurent (+4% y/y) habe eine nach Erachten des Analysten nicht überzeugende Entwicklung der Kernmarke Gucci (-9% y/y) gegenübergestanden. Mit Blick auf die seines Erachtens nicht überzeugenden Umsatzzahlen von Gucci in Q3 und den beiden Vorquartalen würden aus seiner Sicht weiterhin Zweifel an den zukünftigen Wachstumsperspektiven und der Profitabilität der Marke bleiben. Für das Geschäftsjahr 2020 gebe Kering wie erwartet weiterhin keinen Ausblick. Lusebrink behalte seine Prognosen bei.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für KERING-Aktie. Das Kursziel werde von 570 Euro auf 575 Euro erhöht. (Analyse vom 26.10.2020)Börsenplätze KERING-Aktie:Xetra-Aktienkurs KERING-Aktie:546,70 EUR -1,69% (26.10.2020, 09:25)