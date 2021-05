Börsenplätze KATEK-Aktie:



XETRA-Aktienkurs KATEK-Aktie:

26,75 EUR -4,12% (04.05.2021, 16:35)



Tradegate-Aktienkurs KATEK-Aktie:

26,90 EUR -3,58% (04.05.2021, 16:55)



ISIN KATEK-Aktie:

DE000A2TSQH7



WKN KATEK-Aktie:

A2TSQH



Ticker-Symbol KATEK-Aktie:

KTEK



Unternehmensprofil KATEK SE:



In der KATEK Group (ISIN: DE000A2TSQH7, WKN: A2TSQH, Ticker-Symbol: KTEK) vereinen Champions aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette ihre Kräfte in einer starken Gemeinschaft. Das Münchner Unternehmen bieten qualitative und quantitative Skalierbarkeit von Entwicklung und Fertigung an jedem Entry-Point des Produktlebenszyklus für Kunden, die Kompetenz, Qualität und Volumina über die gesamte Elektronik Wertschöpfungskette flexibel aus einer Hand beziehen wollen. (04.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KATEK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die KATEK-Aktie (ISIN: DE000A2TSQH7, WKN: A2TSQH, Ticker-Symbol: KTEK) unter die Lupe.KATEK habe am Dienstag einen elektrisierenden Börsenstart hingelegt. Nachdem die Aktie bereits deutlich über dem Ausgabepreis in den Handel gestartet sei, habe sie die Nachfrage nochmals weiter nach oben getrieben. Mittags sei dem Elektronikunternehmen aber etwas die Luft ausgegangen und es sei auf das Niveau des ersten Kurses zurückgefallen.Dieser habe mit 27,90 Euro satte 21 Prozent über dem Ausgabepreis von 23 Euro gelegen. Bis kurz vor zehn Uhr sei die KATEK-Aktie auf 31,45 Euro geklettert, bevor sie gedreht habe und binnen zwei Stunden auf einen Wert unter 28 Euro zurückgekommen sei.Der Bruttoemissionserlös des Börsengangs habe sich auf rund 91 Millionen Euro belaufen, wovon etwa 78 Millionen dem Unternehmen zufließen würden.Anleger, die beim Zuteilungsverfahren zum Zuge gekommen seien, hätten bei KATEK durchaus ordentliche Zeichnungsgewinne realisieren können. Für alle anderen setzt DER AKTIONÄR das Unternehmen erst einmal auf die Watchlist, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur KATEK-Aktie. (Analyse vom 04.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link