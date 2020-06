Mit Material von dpaAFX.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Just Eat Takeaway.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:

83,56 EUR -6,11% (11.06.2020, 09:31)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:

85,50 EUR -13,29% (10.06.2020)



ISIN Just Eat Takeaway.com-Aktie:

NL0012015705



WKN Just Eat Takeaway.com-Aktie:

A2ASAC



Ticker-Symbol Just Eat Takeaway.com-Aktie:

T5W





Ticker-Symbol Börse Amsterdam Just Eat Takeaway.com-Aktie:

TKWY



Kurzprofil Just Eat Takeaway.com:



Just Eat Takeaway.com (anfänglich Citymeal) (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) ist ein international operierender Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen für Gastronomien mit Sitz in Amsterdam. Das 1999 gegründete Unternehmen organisiert über seine Onlineportale die Bestellung und Auslieferung der von Partnergastronomien offerierten Mahlzeiten und ist unter verschiedenen Namen in zwölf europäischen Ländern sowie Israel vertreten. (11.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Just Eat Takeaway.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essenslieferanten Jus Eat Takeaway.com (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) unter die Lupe.Nachdem Uber an kartellrechtlichen Bedenken gescheitert sei, greife Just Eat Takeaway beim Rivalen Grubhub zu - es entstehe der größte Essenslieferkonzern außerhalb Chinas.Der britisch-niederländische Essenslieferdienst Just Eat Takeaway habe am Mittwoch nach US-Börsenschluss bekannt gegeben, sich mit Grubhub auf einen Kaufpreis von 75,15 Dollar pro Aktie geeinigt zu haben.Damit werde Grubhub bei der Übernahme insgesamt mit rund 7,3 Milliarden Dollar bewertet. Just Eat zahle einen Aufschlag von 27 Prozent auf den jüngsten Grubhub-Schlusskurs. Den Kaufpreis wolle das Unternehmen komplett in eigenen Aktien entrichten. Für jedes Grubhub-Papier gebe es 0,671 Just-Eat-Anteilscheine, habe es geheißen.Durch den Zusammenschluss entstehe den Unternehmen zufolge der größte Essenslieferkonzern außerhalb Chinas. Die Transaktion solle im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden.Ein Zusammenschluss mit Uber Eats hätte jedoch gut an wettbewerbsrechtlichen Widerständen scheitern können, da beide vor allem auf dem US-Markt aktiv seien. Dieses Problem dürfte es nun nicht geben, da Just Eat Takeaway dort bislang gar nicht vertreten sei.Bei Anlegern sei die Nachricht gut angekommen. Die Grubhub-Aktie habe nachbörslich zunächst mit einem Anstieg von mehr als fünf Prozent reagiert. Der Übernahmepoker habe den Kurs zuletzt schon stark angetrieben. Uber habe dagegen deutlich nachgegeben. Die Aktie von Just Eat Takeaway verliere dagegen deutlich und falle auf ihre 90-Tage-Linie zurück.Just Eat Takeaway.com gehöre damit weiterhin zu den am stärksten wachsenden Essenslieferanten der Welt, sitze jedoch mittlerweile aufgrund seiner aggressiven Übernahmepolitik auch auf einem hohen Schuldenberg und sei noch weit davon entfernt, profitabel zu sein. Aus fundamentaler Sicht präferiert "Der Aktionär" deswegen den deutschen Wettbewerber Delivery Hero, so Benedikt Kaufmann. (Ausgabe vom 11.06.2020)