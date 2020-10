Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Just Eat Takeaway.com (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) ist ein international operierender Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen für Gastronomien mit Sitz in Amsterdam. Das 1999 gegründete Unternehmen organisiert über seine Onlineportale die Bestellung und Auslieferung der von Partnergastronomien offerierten Mahlzeiten und ist unter verschiedenen Namen in zwölf europäischen Ländern sowie Israel vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Just Eat Takeaway.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essenslieferanten Just Eat Takeaway.com (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) unter die Lupe.Die Anker-Aktionäre von JustEatTakeaway (JET) hätten der geplanten Übernahme des US-Lieferdienstes GrubHub zugestimmt, nun kämen mehr Details zu den Plänen und der weiteren Strategie heraus. Mit dem Deal entstehe immerhin der größte Essenslieferdienst. Anleger könnten sich die JET-Aktie nun genauer anschauen.Wenn alle Genehmigungen der US-Behörden vorlägen, könne die Übernahme von GrubHub im ersten Halbjahr 2021 abgeschlossen sein, habe JET mitgeteilt. Bislang würden die Börsen von einem Übernahmepreis von 7,08 Milliarden Dollar (umgerechnet 6,1 Milliarden Euro) ausgehen. Jeder Alt-Aktionär von GrubHub erhalte für sein Papier 0,671 Aktien der JustEatTakeaway (JET).Nach Marktwert gerechnet entstünde dann der weltgrößte börsennotierte Lieferdienst mit einer Marktkapitalisierung von 20,3 Milliarden Euro.Der JET-Konkurrent Uber habe Anfang 2020 auch Interesse an der Übernahme von GrubHub gezeigt. Im Juli habe sie sich stattdessen für Postmates entschieden, das seinen Anteil am US-amerikanischen Markt für Lebensmittellieferungen in 2019 auf etwa 30 Prozent gesteigert habe. Der Markt werde immer noch von DoorDash dominiert, das einen Anteil von etwa 45 Prozent habe. Auf GrubHub würden derzeit etwa 23 Prozent Marktanteil auf alle Essenslieferungen gerechnet entfallen.JET habe am Freitag bestätigt, dass das man selbst der Strategie von Uber Eats und Delivery Hero bei der Ausweitung der Dienstleistungen auf die Lieferung von Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs nicht folgen werde. Unter den Börsianern habe die Nachricht kurstreibend gewirkt und die JET-Aktie habe daraufhin 2,20 Euro auf 97,20 Euro zugelegt.Als Folge der US-Expansion wolle JET seine Beteiligung an der brasilianischen iFood zum Verkauf stellen."Der Aktionär" hat kurzfristig orientierten Tradern einen Einstieg bei JET bei der Unterstützungszone bei 92,5/94,0 Euro geraten; wer investiert ist kann das Papier halten, so Adam Maliszewski. JET sei die beste Aktie unter den Essenslieferdiensten und wegen der weltweit einzigartigen Aufstellung bestehe hier mittelfristig hohes Potenzial. Anleger könnten bei einem kurzen Rückschlag in die Region von 94 Euro den Neueinstieg wagen. (Analyse vom 08.10.2020)