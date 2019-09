Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen und Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 40 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 18.000 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Konzernumsatz von 3,8 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im SDAX notiert. (10.09.2019/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) charttechnisch unter die Lupe.Seit Anfang Januar 2018 habe sich die Jungheinrich-Vorzugsaktie mehr als halbiert. Auf Basis der Kreuzunterstützung aus den horizontalen Unterstützungen bei rund 18,50 EUR sowie der Parallelen zum Baissetrend der letzten 20 Monate (akt. bei 18,31 EUR) biete sich nun aber eine lehrbuchmäßige Stabilisierungschance. Schließlich habe die Aktie in jeder der letzten fünf Wochen einen "Hammer" oder einen "inverted Hammer" ausgebildet. In der Summe entstehe also eine Folge von Candlestickumkehrmustern, welche den laufenden Gezeitenwandel dokumentieren würden. Begünstigt werde eine technische Reaktion durch den historisch niedrigen RS-Koeffizienten bzw. durch die divergente Entwicklung beim MACD. Der zuletzt angeführte Trendfolger bestätige also das neue Verlaufstief bei 17,50 EUR nicht mehr. Ein erstes Erholungsziel definiere nun das alte Jahrestief von Anfang Januar bei 21,46 EUR, ehe die steile Abwärtstrendlinie seit Januar 2018 (akt. bei 23,50 EUR) in den Fokus rücke. Deren Bedeutung werde zusätzlich durch ein Fibonacci-Cluster aus zwei unterschiedlichen Retracements (23,16/23,50 EUR) untermauert. Als Stopp könnten Anleger das Tief der letzten Woche bei 18,19 EUR heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.09.2019)