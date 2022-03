Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) zählt zu den international führenden Anbietern in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Die Produktpalette umfasst im Bereich Flurförderzeuge Hubwagen, radunterstützte Stapler, Elektrostapler, Diesel-/Treibgasstapler, Schubmaststapler, Kommissionierer und Hochregalstapler.



In dem Bereich Regale & Lagereinrichtungen bietet das Unternehmen Mehrplatzregale, Hochregale, Einfuhr- und Durchfahrregale, Durchlauf- und Einschubregale, fahrbare Regale, Systembühnen, Kommissionierungsregale sowie Fachbodenregale an. Des Weiteren offeriert Jungheinrich verschiedene Lösungen für die Lagerorganisation wie z.B. Lagerverwaltung, Staplersteuerung, Datenfunklösungen, ergänzt durch Services wie logistische Beratung und die Erstellung von Konzeptstudien, Pflichtenhefterstellung, Projektmanagement sowie die Wartung von bestehenden Systemen.



Weitere Betätigungsfelder von Jungheinrich sind das Erstellen von maßgeschneiderten "Allround-Lösungen", der Vertrieb von Miet- und Gebrauchtgeräten, weltweiter Kundendienst für Wartung und Reparatur sowie das Erbringen von Finanzdienstleistungen in den Bereichen Rental, Leasing, Teilzahlung und Mietkauf. (24.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) unter die Lupe.Die Reaktion falle recht heftig aus. Die Ankündigung, die Prognosen und Markterwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2022 nicht erfüllen zu können, ziehe die Jungheinrich-Aktie heute deutlich nach unten. Der Rivale KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888) habe im Sog seine Talfahrt ebenfalls verstärkt. Eine kurze Bestandsaufnahme.Aktienexperte Frederik Altmann von Alpha Wertpapierhandel habe von einer "hässlichen Gewinnwarnung" gesprochen. Der Ausblick auf das laufende Jahr liege "deutlich unter den Bloomberg-Schätzungen", habe er konstatiert. Während Jungheinrich seinen Umsatz 2022 nun leicht über den 4,2 Mrd. Euro aus 2021 erwarte, habe der Bloomberg-Konsens bislang bei rund 4,5 Mrd. Euro gelegen. Ergebnisseitig sehe es noch weit schlechter aus: Angesichts deutlich steigender Materialkosten würden das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) und das Vorsteuerergebnis (EBT) laut Unternehmen "deutlich unter dem Vorjahreswert" liegen. Am Markt hingegen sei bislang indes mit einer Steigerung um die sechs Prozent gerechnet worden.Jungheinrich habe in seiner Mitteilung auf die Entwicklung der Materialkosten verwiesen. Obwohl bereits auf einem "sehr hohen Niveau" dürften diese 2022 infolge des Ukraine-Kriegs nun weiter "merklich" steigen, habe es geheißen. Weitere negative Effekte aus dem Krieg seien indes noch nicht berücksichtigt, da sie bislang nicht abschließend abschätzbar seien.Um die im November erhöhte mittelfristige Prognose halten zu können, wolle der Konzern seine personellen Kapazitäten dieses Jahr spürbar ausbauen. Bis 2025 solle bei Jungheinrich der Konzernumsatz aus eigener Kraft auf 5,5 Mrd. Euro wachsen. Acht bis zehn Prozent vom Umsatz sollten als operatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) hängen bleiben. Die Rentabilität (ROCE) solle zwischen 21 und 25 Prozent liegen.Die Verunsicherung durch den schwachen Ausblick auf das laufenden Jahr von Jungheinrich sei groß. Die mittelfristigen Aussichten (vor allem im Bereich Intralogistik) seien unverändert gut, die Charts beider Aktien würden aber angeschlagen wirken. Anleger warten vor einem Einstieg eine Stabilisierung der Kurse ab, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link