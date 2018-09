XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

31,80 EUR +0,95% (14.09.2018, 17:35)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 39 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert. (17.09.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Gabelstapler-Herstellers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) charttechnisch unter die Lupe.Der Einstieg in stabile Trendaktien, nachdem diese eine Atempause durchschritten hätten, zähle zu ihren Lieblingssetups. Genau diese Ausgangslage würden Anleger aktuell möglicherweise bei der Jungheinrich-Vorzugsaktie vorfinden. Im Verlauf der Korrektur seit dem Allzeithoch vom Januar (42,94 EUR) habe der Titel zuletzt die massive Haltezone aus dem Aufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 29,04 EUR) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 28,33 EUR) ausgelotet. Auf dieser Basis stünden zwei fast deckungsgleiche Wochentiefs (28,74 EUR bzw. 28,66 EUR) sowie ein "bullish engulfing" zu Buche. Beide Entwicklungen würden die Ambitionen der Bullen hinsichtlich einer möglichen Trendwende widerspiegeln. Aufhorchen lassen würden in diesem Zusammenhang auch die verschiedenen Käufe von Unternehmensinsidern der letzten Wochen. Für einen endgültigen Befreiungsschlag würde aus charttechnischer Sicht ein Spurt über den Korrekturtrend seit Januar (akt. bei 31,93 EUR) sorgen. Im Erfolgsfall dürfte der Weg perspektivisch über die horizontalen Hürden bei 35 EUR bis zu dem o. g. Rekordstand führen, zumal der MACD gerade ein neues Einstiegssignal generiert habe. Als Stopp-Loss sei die angeführte Bastion bei gut 28 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:31,72 EUR -0,38% (17.09.2018, 08:00)