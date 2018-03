Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

37,78 EUR +2,33% (09.03.2018, 18:40)



XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

37,92 EUR +2,71% (09.03.2018, 17:35)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 39 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert. (09.03.2018/ac/a/d)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von Investmentanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Hubwagenbauers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3).Das Ordervolumen habe 2017 um +11% auf 3,56 Mrd. EUR angezogen, was für Q4 eine unerwartet hohe Dynamik von +19% bedeute. Die unterjährig erhöhte Zielspanne von 3,45 bis 3,55 Mrd. EUR sei damit am oberen Ende erreicht worden. Dies treffe auch auf den um +11% auf 3,44 Mrd. EUR (Ziel: 3,3 bis 3,4 Mrd. EUR) gewachsenen Umsatz zu. Regional stark seien Frankreich (+16%), Deutschland (+13%) und Russland gewesen. Produktseitig sei das Wachstum durch das Neumaschinengeschäft (+19% auf 2,1 Mrd. EUR) getragen worden. Das darin enthaltene Logistiksystemgeschäft (+32% auf 581 Mio. EUR) habe von einigen Großaufträgen profitiert und sollte basisbedingt 2018 langsamer wachsen.Beim EBIT sei das Wachstum 2017 mit +10% auf 259 Mio. EUR (Ziel: 250 bis 260 Mio. EUR) leicht schwächer ausgefallen, sodass sich die Marge auf 7,5% (VJ 7,6%) eingeengt habe. Darin würden sich die Investitionen für die Wachstumsstrategie widerspiegeln: deutlich höhere F&E-Aufwendungen, negative Produktmixeffekte aus dem starken Neumaschinengeschäft inkl. strategischer Aufträge mit ausgewählten Großkunden und einem Anstieg der Miet- und Leasingflotte (höhere Abschreibungen). Der letzte Punkt habe in Verbindung mit einem höheren Working Capital (vor allem Vorratsvermögen) auch den auf -39 Mio. EUR (VJ +71 Mio. EUR) gefallenen freien Cashflow belastet.Der europäische Kernabsatzmarkt, der Auftragseingang und Umsatz sollten +5 bis 8% wachsen. Der Auftragsbestand in Höhe von 692 Mio. EUR (+13%) biete für H1 bereits eine gute Wachstumsbasis. Im Umsatz seien absolut 3,6 bis 3,7 Mrd. EUR angestrebt. Der Analyst halte weiterhin 3,72 Mrd. EUR bzw. +8,2% für erreichbar. Die Zielspanne für das EBIT sei auf 270 bis 280 Mio. EUR gesetzt, was eine stabile Marge impliziere. Als Belastungsfaktoren würden höhere Rohstoff- und Personal-kosten gesehen, während die F&E-Aufwendungen parallel zum Umsatz ansteigen sollten. Der Analyst nehme seine Prognose auf 286 Mio. EUR (292 Mio. EUR) bzw. in der Marge 7,7% (7,9%) zurück. Aufgrund einer tiefer erwarteten Steuerquote belasse er seine Schätzung für den Gewinn je Aktie mit 1,97 EUR (1,96 EUR) fast unverändert.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die Jungheinrich-Vorzugsaktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das DCF-basierte Kursziel hebe er von 37,00 auf 39,00 EUR an. (Analyse vom 09.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link