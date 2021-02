Tradegate-Aktienkurs Johnson Matthey-Aktie:

34,40 EUR +3,61% (08.02.2021, 14:30)



London Stock Exchange-Aktienkurs Johnson Matthey-Aktie:

2.939,26 GBp +1,99% (08.02.2021, 14:17)



ISIN Johnson Matthey-Aktie:

GB00BZ4BQC70



WKN Johnson Matthey-Aktie:

A2ABB6



Ticker-Symbol Deutschland Johnson Matthey-Aktie:

JMT2



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Johnson Matthey-Aktie:

JMPLF



London Ticker-Symbol Johnson Matthey-Aktie:

JMAT



Kurzprofil Johnson Matthey plc:



Johnson Matthey (ISIN: GB00BZ4BQC70, WKN: A2ABB6, Ticker-Symbol: JMT2, Nasdaq OTC-Symbol: JMPLF, London-Symbol: JMAT) ist ein international führender Hersteller von Spezialchemikalien und Weltmarktführer für modernste Werkstoff-Technologie. (08.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson Matthey-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Johnson Matthey plc (ISIN: GB00BZ4BQC70, WKN: A2ABB6, Ticker-Symbol: JMT2, Nasdaq OTC-Symbol: JMPLF, London-Symbol: JMAT) unter die Lupe.Das Unternehmen Johnson Matthey bringe sicherlich nicht jeder Anleger sofort mit dem Trendthema "Wasserstoff" in Verbindung. Doch die Briten würden seit vielen Jahren Brennstoffzellen und wichtige Produkte für die Produktion von Wasserstoff anbieten. Hinzu komme eine fundamental attraktive Bewertung der Aktie.Ende Januar 2021 habe Maurits van Tol, Chief Technology Officer von Johnson Matthey, bei einem Exane BNP Paribas Experten-Call zum Thema Wasserstoff das Produktportfolio und die Aussichten des Unternehmens im aufstrebenden Sektor dargelegt. Demnach hätten die Briten in den letzten Jahren stetig steigende Erlöse bei Brennstoffzellen verzeichnet. Dennoch mache das Wasserstoff-Business erst einen kleinen Teil vom Konzernumsatz aus.Für das kommende Geschäftsjahr 2021/22 (ab April) würden Analysten von einem Umsatz von 4,69 Mrd. Euro ausgehen, was einer moderaten Steigerung im Vergleich zur Vorjahresschätzung von 4,33 Mrd. Euro betrage. Der bereinigte EPS solle sich dann von etwa 1,81 Euro auf 2,41 Euro erhöhen. Damit falle das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf attraktive 14 für das nächste Geschäftsjahr.Johnson Matthey sei kein Wasserstoff-Pure-Player, befinde sich allerdings in einer guten Ausgangsposition, um sich von dem potenziellen Megamarkt ein Stück zu sichern. Den Hauptumsatz generiere das Unternehmen mit Spezialchemikalien und Werkstoff-Technologien - und das nachhaltig profitabel. Dazu kommt die moderate Bewertung, die bei Kursschwäche ein Investment mit Weitblick rechtfertigt, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Johnson Matthey-Aktie: