Die Aktien von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol Deutschland: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) legten am Freitag um 1,5 Prozent zu



Der Pharma- und Konsumgüterkonzern habe bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für seinen Corona-Impfstoff beantragt.



Auffallend stark hätten sich auch die Aktien von Sportartikelherstellern präsentiert, nachdem Columbia Sportswear (ISIN: US1985161066, WKN: 912855, Ticker-Symbol: CUW) mit überraschend starken Quartalszahlen habe begeistern können. Die Aktien des Outdoor-Ausstatters hätten 15,1 Prozent gewonnen. In der Folge seien auch die Aktien von PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) und adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) deutlich angestiegen; jene von Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol Deutschland: NKE, NYSE-Ticker-Symbol: NKE) sogar um 3,2%. (08.02.2021/ac/a/m)



