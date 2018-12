Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (18.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Die Johnson & Johnson-Aktie sei in den vergangenen Tagen nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, gemäß dem das US-Unternehmen seit Jahren gewusst habe, dass sein Babypuder asbestbelastet sei und J&J entsprechende Informationen der Öffentlichkeit bewusst vorenthalten habe, massiv unter Druck gekommen. Nachdem die Johnson & Johnson-Aktie am Freitag bereits mehr als 10% verloren habe, habe sie auch am Montag ihre Talfahrt fortgesetzt und sei auch unter die wichtige Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie gerutscht, was ein erneutes Verkaufssignal für den Titel bedeute.Der US-Konzern versuche dem Kursverfall nun entgegenzutreten. Johnson & Johnson versuche die Investoren mit einem optimistischen Ausblick auf das operative Geschäft und einer Ankündigung des 5 Mrd. USD schweren Aktienrückkaufprogramms zu beruhigen. Ob das angekratzte Image aber so leicht wieder aufpoliert werden könne, sei fraglich. Die Johnson & Johnson-Aktie befinde sich nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs". Es gebe aktuell ganz klar interessantere Werte, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.12.2018)