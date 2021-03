Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (08.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) weiterhin zu kaufen.Das finale Zahlenwerk für das Q4/2020 (testiert) habe den Eckdaten (Umsatz (berichtet, währungsbereinigt, organisch), EPS (berichtet, bereinigt)) von Ende Januar entsprochen. Demnach sei die Guidance 2020 umsatzseitig (berichtet, währungsbereinigt) übertroffen und organisch im oberen Bereich erreicht worden. Das bereinigte EPS habe die Guidance im oberen Bereich erreicht. Der Ausblick für 2021 stelle einen deutlichen Anstieg bei Umsatz (berichtet/währungsbereinigt/organisch) und Ergebnis in Aussicht.Die FDA habe Ende Februar 2021 den COVID-19-Impfstoff von J&J zugelassen. Da nur eine Impfdosis zur Immunisierung gegen COVID-19 erforderlich sei, bestehe nach Erachten des Analysten die Möglichkeit, die Immunisierung der Bevölkerung in den USA (52% des Gesamtumsatzes in 2020) schneller herbeizuführen und somit positive Impulse für die Geschäftsentwicklung, besonders im Segment Medical Devices, zu setzen. Infolge gebildeter höherer Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Asbest in Babypuder, bleibe nach Erachten des Analysten dieser Belastungsfaktor weiterhin präsent.Bei unveränderten Prognosen stuft Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, die Johnson & Johnson-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel laute unverändert 185 USD (weiterhin Risikoabschlag von 10% wegen juristischer Risiken). (Analyse vom 08.03.2021)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: