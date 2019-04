Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

122,40 EUR -0,81% (17.04.2019, 12:15)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

138,02 USD +1,10% (16.04.2019, 22:00)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (17.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Röhle von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ).J&J habe in Q1/2019 die Analysten- und die Markterwartungen auf der Umsatzseite getroffen und auf der Ergebnisebene übertroffen. Erneut habe das Segment Pharmaceutical und hier vor allem die Bereiche Onkologie, Immunologie und Neurologie überzeugt. Die Guidance für 2019e sei hinsichtlich des Umsatzes (80,4 bis 81,2 Mrd. USD) bestätigt und bezüglich des bereinigten EPS (8,53 bis 8,63 (zuvor: 8,50 bis 8,65) USD; unverändertes arithmetisches Mittel von 8,58 USD) eingegrenzt worden. Eine Anhebung des nach wie vor schwachen Umsatzausblicks im weiteren Jahresverlauf scheine nach Meinung des Analysten aufgrund des guten Q1-Zahlenwerks möglich.Ein nach wie vor mit Unwägbarkeiten behaftetes Thema bleibe nach Erachten des Analysten der Vorwurf des Vorhandenseins von Asbest-Spuren in Babypuder von J&J. Entscheidend werde auf operativer Ebene aus seiner Sicht jedoch sein, das Tempo im Pharmabereich trotz zunehmendem Druck durch Nachahmerprodukte hoch zu halten. Dies sei dem Konsumgüterhersteller in Q1/2019 nach Ansicht des Analysten gelungen.Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die Johnson & Johnson-Aktie. Das Kursziel werde von 143 USD auf 145 USD erhöht. (Analyse vom 17.04.2019)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: