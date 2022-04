Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

173,94 EUR +0,06% (27.04.2022, 17:06)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

183,27 USD -0,76% (27.04.2022, 16:55)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (27.04.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Das Zahlenwerk von J&J zum Q1 2022 gebe ein gemischtes Bild ab. Beim konzernübergreifenden Umsatz und Gewinn je Aktie habe man sich mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen bewegt und auch in den Geschäftsbereich Medizintechnik und Consumer Healthcare sei man den Ansprüchen der Analysten zumindest gerecht geworden. Die wichtige Pharma-Sparte des Gesundheitsunternehmens, der mehr als die Hälfte der konzernübergreifenden Umsätze zuzuschreiben seien, habe allerdings enttäuscht. Dies sei einerseits auf nicht überzeugende Umsatzzahlen einiger Blockbustermedikamente (z.B. Imbruvica, Stelara) zurückzuführen, andererseits habe auch der dieser Sparte zugerechnete hauseigene COVID-19 Impfstoff die Analystenschätzungen im Schnitt um ganze 42% verfehlt. Indes habe man den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und die eigene Prognose bezüglich des Impfstoffes mit Verweis auf pandemiebedingte Unsicherheiten verworfen.Trotz allem handle es sich bei J&J natürlich nach wie vor um einen Qualitätstitel, welcher gemessen am Umsatz den größten Gesundheitskonzern der Welt darstelle und sich durch ein breit gefächertes Produktportfolio auszeichne. Zurzeit werde die Aktie von J&J mit einer Prämie von rd. 20% bezüglich KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2022e und 2023e im Vergleich zur Peer-Group gehandelt. Die Aktie erscheine Antic in Anbetracht ihrer überproportionalen Kursentwicklung im Vergleich zum Sektor seit Jahresbeginn (+8,0% vs. -7,8%) als fair bepreist.Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI, bekräftigt daher seine "Halten"-Empfehlung für die Johnson & Johnson-Aktie und belässt sein Kursziel bei USD 190. (Analyse vom 27.04.2022)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: