Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

151,14 EUR -0,21% (15.12.2021, 12:30)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

170,29 USD +1,09% (14.12.2021, 22:10)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (15.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Neuigkeiten von der europäischen Zulassungsbehörde EMA: Demnach sei der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Institution zu dem Schluss gekommen, dass eine Auffrischung mit dem Covid-19-Impfstoff von Janssen, einer Tochter von Johnson & Johnson, mindestens zwei Monate nach der ersten Dosis bei Personen ab 18 Jahren in Betracht gezogen werden könne.Das gehe aus einer Pressemitteilung der EMA hervor. Das Risiko einer Thrombose in Kombination mit Thrombozytopenie (TTS) oder anderen sehr seltenen Nebenwirkungen nach einer Auffrischungsimpfung sei nicht bekannt und werde sorgfältig überwacht, so die Behörde.Darüber hinaus sei der Ausschuss zu der Auffassung gekommen, dass das Vakzin der Tochtergesellschaft von Johnson & Johnson auch als Booster nach zwei Dosen der zugelassen mRNA-Impfstoffe von Moderna und BioNTech/Pfizer verabreicht werden könne.Die Johnson & Johnson-Aktie bleibt für langfristig ausgerichtete Anleger interessant, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 120,00 Euro sichere das Investment nach unten ab. (Analyse vom 15.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link