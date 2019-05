Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

124,92 EUR +0,03% (28.05.2019, 16:53)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

USD 139,58 +0,53% (28.05.2019, 17:17)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Johnson & Johnson beschäftigt zurzeit rund 128.000 Mitarbeiter in 60 Ländern weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Die drei Geschäftsbereiche, in denen das Unternehmen tätig ist, sind Consumer Health Care, Medical Devices & Diagnostics und Pharmaceutical. Johnson & Johnson ist dabei eines der weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Gesundheitsvorsorge.

(28.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Analyst Terence Flynn von Goldman Sachs:Laut einer aktuellen Aktienanalyse spricht Terence Flynn, Aktienanalyst von Goldman Sachs, im Zuge einer Ersteinschätzung eine Kaufempfehlung für die Aktien von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) aus.Das diversifizierte Portfolio von Johnson & Johnson sei eine mögliche Stärke, da das Exposure im Hinblick auf Medicare/Medicaid gegenüber der Vergleichsgruppe am wenigsten stark ausgeprägt sei.Die Analysten von Goldman Sachs sind daher der Auffassung, dass Johnson & Johnson bei Schlagzeilen um Medikamentenpreise oder im Hinblick auf Gesetzesentwürfe vor den Präsidentschaftswahlen in 2020 weniger im Fokus stehe.In ihrer Johnson & Johnson-Aktienanalyse nehmen die Analysten von Goldman Sachs die Coverage des Titels mit einem "buy"-Rating auf und veranschlagen ein Kursziel von 163,00 USD.Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:124,92 EUR +0,66% (28.05.2019, 16:44)