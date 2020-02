Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

129,80 EUR -2,89% (27.02.2020, 09:54)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

143,68 USD -0,67% (26.02.2020)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (27.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Analyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ).Die finalen Zahlen (testiert) für das vierte Quartal 2019 hätten den bereits im Januar veröffentlichten Eckdaten (Umsatz (berichtet, währungsbereinigt, organisch), EPS (berichtet, bereinigt)) entsprochen. Demnach habe der Konzern die Ziele für 2019 erreicht, wobei das organische Umsatzwachstum am unteren Ende der Spanne gelegen habe und das bereinigte EPS (verwässert) die Zielsetzung leicht übertroffen habe.Die Guidance für das laufende Geschäftsjahr impliziere weiteres Umsatz- (berichtet: +4,0% bis +5,0%; währungsbereinigt: +4,5% bis +5,5%; organisch: +5,0% bis +6,0%) y/y sowie Ergebniswachstum (bereinigtes EPS: 8,95 bis 9,10 USD). Die Strafzahlungen im Hinblick auf die Opioid-Thematik seien in zweiter Instanz zwar deutlich gesenkt worden, die juristischen Risiken bei Babypuder würden aber weiterhin bestehen bleiben. Die Prognosen des Analysten für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. bereinigtes EPS: 9,10 USD; berichtetes EPS: 8,02 USD; Dividende je Aktie: 3,95 USD) und 2021 (u.a. bereinigtes EPS: 9,55 USD; berichtetes EPS: 8,40 USD; Dividende je Aktie: 4,15 USD) hätten Bestand.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus bleibt Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bei seinem Votum "halten" für die Johnson & Johnson-Aktie. Das Kursziel sei von 161,00 auf 159,00 USD gesenkt worden. (Analyse vom 27.02.2020)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: