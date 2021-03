Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

132,02 EUR -0,20% (02.03.2021, 21:13)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

159,57 USD +0,16% (02.03.2021, 20:59)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (02.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) wolle am 11. März über die Empfehlung des Impfstoffes des US-Herstellers Johnson & Johnson entscheiden. Der zuständige Ausschuss für Humanmedizin werde dann zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen, habe die EMA am Dienstag mitgeteilt. Es werde erwartet, dass die Experten grünes Licht für die Zulassung in der EU geben. Formal müsse dann noch die EU-Kommission zustimmen - das könnte noch am selben Tag geschehen.Die US-Arzneimittelbehörde FDA habe am Samstag (Ortszeit) eine Notfallzulassung für das Präparat erteilt. Für eine Notfallzulassung der FDA würden relativ niedrige Hürden gelten. Vereinfacht gesagt müsse dafür sichergestellt sein, dass ein Medikament oder Impfstoff nachweisbar mehr helfe als schade. Eine reguläre Zulassung sei ein wesentlich langwierigerer Prozess.Die Johnson & Johnson-Aktie könne von der Meldung aber nicht profitieren. Sie notiere kaum verändert, bleibe jedoch auf Tuchfühlung zu dem Ende Januar bei 173,65 USD markierten Allzeithoch. "Der Aktionär" habe die Johnson & Johnson-Aktie Ende Dezember 2020 zum Kauf empfohlen. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: