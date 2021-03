Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (01.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Samstag habe die US-Arzneimittelbehörde FDA dem Corona-Impfstoff des Pharma-Konzerns Johnson & Johnson eine Notfallzulassung erteilt. Damit sei das Vakzin das Dritte, welches in den USA zur Bekämpfung der Pandemie eingesetzt werden dürfe. Heute habe sich nun der J&J CEO Alex Gorsky zu Wort gemeldet.Der CEO von Johnson & Johnson, Alex Gorsky, habe am Montag gegenüber CNBC gesagt, dass der Corona-Impfstoff ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen das Coronavirus sein werde, weil er Krankenhausaufenthalte verhindere und Menschen vor dem Tod bewahre.Die FDA habe am Samstag den Impfstoff Covid-19 von J&J für den Notfalleinsatz zugelassen. Damit sei es die dritte Impfung, die für den Einsatz in den USA genehmigt worden sei und der einzige Impfstoff, der nur eine Dosis benötige. Klinische Studiendaten würden zeigen, dass der Impfstoff von J&J insgesamt zu 66 Prozent gegen Corona schütze, verglichen mit etwa 95 Prozent für die Impfstoffe von Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) und Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA).Zudem meine er, dass die Ergebnisse von J&J nicht direkt mit den beiden anderen Impfstoffen verglichen werden könnten, weil die Studie durchgeführt worden sei, als es mehr Coronavirus-Infektionen gegeben habe und in Ländern wie Südafrika getestet worden sei, wo sich die hochansteckende Virusmutation schnell ausbreite. "Alle diese Impfstoffe sind unglaublich effektiv", habe er hinzugefügt.Die Aktie von Johnson & Johnson habe auf die Nachricht am Wochenende stark in den Handelstag gestartet. Inzwischen sei der Kursgewinn aber nahezu abverkauft worden. DER AKTIONÄR bleibt nach wie vor optimistisch bei dem Titel. Anleger lassen die Gewinne laufen, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Johnson & Johnson-Aktie. (Analyse vom 01.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link