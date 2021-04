Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

132,88 EUR +0,79% (14.04.2021, 10:03)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

159,48 USD -1,34% (13.04.2021, 22:10)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (14.04.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) weiterhin zu kaufen.Nach dem Auftreten schwerer Arten von Blutgerinseln in sechs Fällen bei Frauen im Alter zwischen 18 und 48 Jahren, die in den USA mit dem COVID-19-Impfstoff von Johnson & Johnson behandelt worden seien, würden sowohl die FDA als auch das Zentrum für Krankheitskontrolle und Krankheitsprävention (CDC) empfehlen, die Impfungen mit dem Impfstoff vorläufig auszusetzen. Da die aufgetretenen Blutgerinsel nicht mit dem Gerinnungshemmer Heaprin hätten behandelt werden können, habe eine alternative Behandlung durchgeführt werden müssen. Bis einschließlich 12.04. seien in den USA 6,8 Mio. Dosen des Impfstoffs von J&J verabreicht worden. FDA und CDC würden von einem extrem seltenen Auftreten dieser Nebenwirkung ausgehen. Zwecks einer genaueren Untersuchung der aufgetretenen Fälle in Zusammenhang mit der Impfung und einer besseren Planbarkeit von Behandlungen im Falle neu auftretender Fälle, hätten FDA und CDC das vorübergehende Pausieren der Verwendung des COVID-19-Impftoffs von J&J empfohlen.Trotz der sehr selten aufgetretenen Nebenwirkungen erachte Gottschalt eine vorübergehende Aussetzung der Verwendung des Impfstoffs für sinnvoll, um für Klarheit zu sorgen und somit das Vertrauen in den Impfstoff nicht signifikant zu erschüttern. Nach Abschluss der Untersuchung, inwieweit der Impfstoff in Zusammenhang mit Blutgerinseln stehe und wie diese behandelt werden sollten, rechne der Analyst mit einer Fortsetzung der Verwendung des Impfstoffs.Bei unveränderten Prognosen und in Erwartung eines positiven Gesamtertrags von >10% stuft Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, die Johnson & Johnson-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel laute unverändert 185,00 USD (Risikoabschlag von weiterhin 10% wegen juristischer Risiken). (Analyse vom 14.04.2021)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: