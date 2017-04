Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (04.04.2017/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ).Wie Johnson & Johnson mitgeteilt habe, sei das Kaufangebot (280,00 USD je Actelion-Aktie in bar) durch die Actelion-Aktionäre mehrheitlich angenommen worden. Zum Ablauf der Hauptangebotsfrist (30.03.2017) seien rund 78,6 Mio. Aktien (entspreche 73,3der Konzern jetzt insgesamt 77,2% (Mindestannahmeschwelle: 67%) an Actelion. Die Nachfrist zur Andienung beginne am 06.04. und laufe bis zum 21.04.2017. Das Unternehmen erwarte weiterhin, dass die Transaktion (inkl. regulatorischer Freigabe) in Q2/2017 abgeschlossen werden könne. Als Teil der Übernahme werde die F&E-Einheit von Actelion in ein neues Unternehmen (Idorsia Ltd.) abgespalten und an der SIX Swiss Exchange notiert. An Indorsia werde Johnson & Johnson zunächst 16% halten, habe durch eine Convertible Note aber die Möglichkeit den Anteil auf 32% aufzustocken.Wegen der verbesserten Wachstumsaussichten durch die Produkte von Actelion und der vielversprechenden Pipelineprojekte begrüße der Analyst die Übernahme weiterhin. Schon im ersten vollen Jahr nach Abschluss der Transaktion solle diese einen positiven Beitrag zum bereinigten EPS von 0,35 bis 0,40 USD liefern. Bezüglich des Erreichens des beschleunigten langfristigen Umsatz- und Ergebniswachstumsziels (Umsatz CAGR 2016 bis 2020: +3,5%; bereinigtes EpS: CAGR: +5,6%) sei er zuversichtlich.Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: