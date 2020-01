Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

129,88 EUR +0,45% (08.01.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

144,96 USD -0,01% (08.01.2020, 22:01)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (09.01.2020/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktie könnte an den Widerstand bei 148,32 USD ansteigen - ChartanalyseDie Aktie von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) befindet sich seit einem Hoch aus dem Januar 2018 bei 148,32 USD in einer großen Seitwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Innerhalb dieser Seitwärtsbewegung habe die Aktie in den letzten Wochen deutlich zugelegt und sei an die obere Begrenzung dieser Bewegung geklettert. Vor einigen Tagen sei sie an dieser oberen Begrenzung nach unten abgeprallt. Allerdings sei dieser Abpraller bisher eher bullisch zu werten.Kurzfristig könnte die Aktie von Johnson & Johnson also erneut an den Widerstand bei 148,32 USD ansteigen. Komme es zu einem signifikanten Ausbruch über diese Marke, ergäbe sich ein mittel-langfristiges Kaufsignal. Ein erstes Ziel würde bei ca. 160 USD liegen. Später wären sogar Gewinne bis ca. 185,47 USD möglich. Sollte die Aktie allerdings unter 141,19 USD abfallen, müsste Abgaben bis 137,49 USD und knapp unter 130,00 USD gerechnet werden. (Analyse vom 09.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:130,98 EUR +0,37% (09.01.2020, 08:44)