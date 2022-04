Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (19.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der amerikanische Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) blicke nach den ersten drei Monaten etwas verhaltener auf das laufende Jahr. Sowohl die Erwartung für den bereinigten Gewinn je Aktie als auch für den Umsatz habe das Management gesenkt. Der Wert gebe nach Bekanntgabe der Ergebnisse nach.Angesichts des weltweiten Angebotsüberhangs und der unsicheren Nachfrage setze J&J die Umsatzprognose für den Covid-19-Impfstoff aus, habe das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt. Dies habe aber keine Auswirkungen auf das operative Ergebnis pro Aktie.J&J erwarte nun für dieses Jahr einen Umsatz von 94,8 bis 95,8 Milliarden Dollar. Damit lägen die Werte jeweils 1,1 Milliarden Dollar niedriger als zuvor. Im besten Fall würde das nur noch ein Wachstum von 4,8 Prozent im Vergleich zu 2021 bedeuten. In der neuen Prognose seien die Umsätze mit dem Corona-Impfstoff nicht mehr enthalten. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle dieses Jahr bei 10,15 bis 10,35 Dollar liegen, zuvor seien 10,40 bis 10,60 Dollar avisiert worden.Johnson & Johnson habe nach Ansicht des "Aktionär" gemischte Ergebnisse vorgelegt. Langfristig bleibt der Wert aber allen voran für konservativ ausgerichtete Anleger interessant, so Michel Doepke. Das Stopp-Limit sollte bei 130 Euro platziert werden. (Analyse vom 19.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link