Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

145,20 EUR +0,69% (25.01.2022, 15:40)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

162,97 USD -1,15% (24.01.2022, 22:10)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (25.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson (J&J) habe im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert. Dazu hätten vor allem das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Arzneien sowie mit dem Corona-Impfstoff beigetragen, wie J&J am Dienstag in New Brunswick mitgeteilt habe. Im neuen Jahr wolle das Unternehmen zwar die Erlöse weiter steigern und noch mehr verdienen. Das Wachstumstempo dürfte allerdings nachlassen, wohl auch weil mit weniger Einnahmen durch das Vakzin zu rechnen sei.Für 2022 erhoffe sich die Konzernspitze nunmehr drei bis maximal dreieinhalb Milliarden Dollar Erlös durch den Impfstoff. Zum Vergleich: Allein im Schlussquartal habe das Vakzin noch einen Umsatz von mehr als 1,6 Milliarden Dollar gebracht.Insgesamt stelle das Management um Konzernchef Joaquin Duato für das neue Geschäftsjahr inklusive der Einnahmen aus dem Corona-Impfstoff einen Umsatzanstieg auf 98,9 bis 100,4 Milliarden Dollar (87,7 bis 89,0 Milliarden Euro) in Aussicht. Dies wäre ein Plus von 5,5 bis 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2021 sei der Konzernumsatz noch um knapp 14 Prozent auf rund 93,8 Milliarden Dollar gestiegen.Johnson & Johnson habe schon bessere Quartalszahlen vorgelegt. Dennoch stimmen die langfristigen Perspektiven - für konservativ ausgerichtete Anleger mit Weitblick bleibt der Wert ein interessantes Investment, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Johnson & Johnson-Aktie. (Analyse vom 25.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link