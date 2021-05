Die öffentliche Diskussion um dieses Maßnahmenpaket habe bislang weniger auf die Ausgaben-, sondern mehr auf die Einnahmenseite fokussiert. Während Biden sein Infrastrukturpaket zumindest teilweise mit höheren Unternehmenssteuern gegenfinanzieren wolle, seien jetzt die privaten Haushalte dran. Hier sei zwar von "Steuerreform" die Rede, Vereinfachung und Effizienz würden aber bei den Vorschlägen keine Rolle spielen. Es gehe hier klar darum, hohe Einkommen (noch) stärker zu besteuern. Hier solle einmal der Spitzensatz der Einkommensteuer (aktuell 37%) wieder auf sein Niveau vor Trumps Steuersenkung erhöht werden (39,6%). Die Besteuerung von vererbtem Vermögen solle massiv erhöht werden.



Am kontroversesten sei die Verdopplung des Steuersatzes für Kapitalerträge für Haushalte mit Einkommen über 1 Mio. US-Dollar pro Jahr von 20% auf den neuen regulären Spitzensteuersatz von fast 40%. Zusammen mit Aufschlägen für die Finanzierung von "Obama Care" und den Einkommensteuern der Einzelstaaten würden Kapitalerträge dann im Schnitt mit fast 50% und in manchen Staaten noch deutlich höher besteuert.



Die Frage nach der optimalen Besteuerung von Kapitalerträgen sprenge den Rahmen dieser Analyse. Hier würden die Positionen über die einnahmenmaximierende Strategie ebenso weit auseinandergehen wie zu der Frage, wie hoch die Schäden für die Kapitalbildung bzw. die gesamtwirtschaftlichen Kosten der (legalen) Steuervermeidung letztlich seien. Der aktuelle Spitzensatz von 20% sei im internationalen Vergleich niedrig - in den EU-Staaten variiere er meist zwischen rund 20% und 30%. Gemessen an der Historie in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg sei er aber eher durchschnittlich. Angesichts der Tatsache, dass hier zum Teil ein Inflationsausgleich versteuert werde, wären jedenfalls fast 50% zu hoch und wohl auch mit potenziellen negativen Effekten auf den Wachstumstrend verbunden.



Dieses Paket sei aber nichtökonomisch optimiert, sondern es solle in erster Linie die "Progressiven" in der Demokratischen Partei abholen und auf eine "gerechtere" Besteuerung hinwirken. Kollateralschäden an der Wirtschaft nehme man offenbar in Kauf, so lange nur "die Reichen" endlich mal zur Kasse gebeten würden. Angesichts der typischerweise ausgeprägten Widerstände gegen höhere Steuern sei es allerdings wahrscheinlich, dass dieser Teil des Pakets bestenfalls verwässert umgesetzt werde.



Peinlich sei zudem, dass Biden "Mehreinnahmen durch Maßnahmen zur Verbesserung der Steuerehrlichkeit" in Höhe von 700 Mrd. Dollar einplane. Diesen Posten kenne man sonst in ähnlich relevanter Größenordnung vor allem als Standardposten aus übertrieben optimistischen italienischen oder griechischen Haushaltsentwürfen. Die Folge: Auch dieses Maßnahmenpaket werde nicht voll gegenfinanziert sein und den bereits gewaltigen staatlichen Schuldenberg noch erhöhen. (Ausgabe vom 14.05.2021) (17.05.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Und noch ein Zwei-Billionen-Dollar-Plan! Nach den ähnlich bemessenen Stimulus- und Infrastrukturprogrammen stellte Präsident Biden Ende April seinen "American Family Plan" vor, so die Analysten der Helaba.Er sehe eine zusätzliche spürbare Ausweitung der Staatsaktivität vor, insbesondere auf dem Gebiet der Bildungs- und Sozialpolitik. Verbunden seien diese Vorschläge mit umfangreichen Steuererhöhungen für "die Reichen".Bidens Plan sehe über zehn Jahre Mehrausgaben in Höhe von über einer Billion Dollar und Steuerentlastungen von rund 800 Mrd. Dollar vor. Mit Letzteren würden hauptsächlich heute schon temporär bestehende Regeln dauerhaft festgeschrieben. Die unteren Einkommensgruppen sollten entlastet und das US-Äquivalent des deutschen Kinderfreibetrags erhöht werden. Auf der Ausgabenseite fordere Biden ein buntes Potpourri. Insgesamt würden die Maßnahmen auf eine spürbare Ausweitung des Sozialstaats abzielen und Milliardensummen für diverse "benachteiligte Gruppen" zur Verfügung stellen. In den "fact sheets" des Weißen Hauses seien auch hier alle Ausgaben, einschließlich der umfangreichen Sozialtransfers, wie schon in Bidens "Infrastruktur"-paket grundsätzlich "Investitionen", egal wie eindeutig ihr Charakter als Staatskonsum sei.