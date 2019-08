Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

19,20 Euro +4,92% (30.08.2019, 14:56)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

USD 21,17 +4,85% (30.08.2019, 15:02, vorbörslich)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

A0Q87R



Ticker Symbol JinkoSolar Holdings ADR Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar Holdings:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (30.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar erfreut Aktionäre! - AktiennewsJinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) gab die Ergebnisse zum zweiten Quartal bekannt.Umsatz und Gewinn je Aktie fielen deutlich besser aus als vom Markt im Durchschnitt erwartet. Das adjustierte EPS übertraf mit 0,71 USD die Konsensprognose von 0,26 USD.Neben einem gestiegenen Modulabsatz arbeitete JinkoSolar auch profitabler. Die Bruttomarge stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 12 auf 16,5%.CEO Kangping Chen stellte für die zweite Jahreshälfte steigende Gewinne in Aussicht.Börsenplätze JinkoSolar-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:19,10 Euro +5,82% (30.08.2019, 14:10)