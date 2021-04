Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

29,62 EUR -3,01% (13.04.2021, 11:03)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

36,36 USD -5,93% (12.04.2021)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar-Holdings ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (13.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodule-Herstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.JinkoSolar habe am vergangenen Freitag mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Quartal und dem Ausblick herb enttäuscht. Rote Zahlen beim Solarmodulhersteller hätten daraufhin die Aktie zunächst massiv unter Druck gesetzt. Nach einem ersten Erholungsversuch am Freitag lasse auch der gestrige Wochenauftakt nichts Gutes verheißen. So stehe es jetzt um das Papier.Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen am letzten Freitag habe die JinkoSolar-Aktie mit einem Abschlag von rund zehn Prozent nur knapp über dem 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 34,18 Dollar geöffnet. Dabei habe der Kurs die untere Begrenzung einer Dreiecksformation unterschritten, die er seit Anfang März ausgebildet habe.Während des Handelstages sei diese entscheidende Marke bei 37,80 Dollar zwar zurückerobert worden, habe am gestrigen Handelstag aber keinen Halt bieten können. Aus charttechnischer Sicht sei die Auflösung der Formation somit bestätigt und generiere dadurch ein Verkaufssignal. Entscheidend sei nun, ob die Unterstützung am Retracement bei 34,18 Dollar standhalte. Das nächste Auffangnetz warte erst am 2020er Zwischenhoch bei 28,84 Dollar.Anleger sollten zunächst abwarten, bis sich die Lage beruhigt, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: