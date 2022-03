Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

47,02 EUR -0,68% (29.03.2022, 15:06)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

52,03 USD +2,54% (28.03.2022, 22:00)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (29.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die Aktie von JinkoSolar schlage nach wie vor stark in beide Richtungen aus. Übergeordnet bewege sie sich aber auch nach den Zahlen vergangene Woche weiter im Korridor zwischen 50 und 55 Dollar. Inzwischen hätten sich auch die ersten Analysten zu den Zahlen des chinesischen Solarmodulherstellers geäußert - und ihre Urteile würden teils deutlich auseinander gehen.Sechs Experten hätten ihre Einschätzung zu JinkoSolar laut der Nachrichtenagentur Bloomberg seit den Zahlen in der vergangenen Woche überarbeitet. Die Kursziele würden dabei von 28 bis 75 Dollar weit auseinander klaffen. Insgesamt überwiege aber der Optimismus. Immerhin würden vier Experten zum Kauf der Aktie raten, dem stehe nur eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Einmal laute das Votum zudem "halten".Besonders bullish zeige sich BOC-Analyst Tony Fei mit Kursziel 75 Dollar, was auf dem aktuellen Kursniveau einem Potenzial von knapp 45 Prozent entspreche. Knapp dahinter folge Yufei Miao von CICC mit einem Ziel von 66,10 Dollar. Auf der unteren Seite sei es dagegen nach wie vor Brian Lee von Goldman Sachs, der sich skeptisch zeige. Sein Kursziel laute lediglich 28 Dollar, die Aktie könnte demnach mehr als 45 Prozent an Wert verlieren.Wer bei JinkoSolar investiert, braucht deshalb unverändert gute Nerven und Zeit, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: