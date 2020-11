Börse Frankfurt-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

50,60 Euro -6,30% (04.11.2020, 10:21)



Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

50,10 Euro -8,58% (04.11.2020, 10:36)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

64,12 USD +2,15% (03.11.2020)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

A0Q87R



Ticker Symbol JinkoSolar Holdings ADR Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar Holdings:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (04.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die enorm starke Korrektur der JinkoSolar-Aktie scheine ein Ende gefunden zu haben. In den letzten beiden Tagen habe der Wert wieder satte zehn Prozent Plus gut gemacht. Verantwortlich dafür könnte der Konkurrent SolarEdge sein. Das Unternehmen habe gestern mit seinen Quartalszahlen auf ganzer Linie enttäuscht, sodass Anleger jetzt eher auf die Alternative JinkoSolar zurückgreifen würden."Der Aktionär" habe bereits über die starke Korrektur der JinkoSolar-Aktie Ende September berichtet. Nachdem die Aktie am 21. Oktober ein neues Allzeithoch bei 90,20 Dollar markiert habe, habe sie in den folgenden Tagen in der Spitze um knapp 40 Prozent zurückgesetzt.Am unteren Ende der Unterstützungszone knapp über 55 Dollar habe die Korrektur nun ein Ende gefunden. An dieser stark gehandelten Preiszone scheine es jetzt zum Rebound zu kommen.Auch die Charttechnik spreche für steigende Kurse. Zum einen könnte der Stochastik-Indikator noch heute die überverkaufte Zone verlassen und damit ein starkes Kaufsignal generieren. Zum anderen mache auch die hohe Trendstärke des vorangegangenen Höhenflugs (ADX-Indikator) einen baldigen Anstieg recht wahrscheinlich. Kurse bis an das Volume-Peak an der 80-Dollar-Marke sollten daher in den nächsten Wochen wieder machbar sein.Neueinsteiger warten, bis sich die Situation beruhigt hat, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Investierte Anleger sollten den Stopp auf 53,50 Dollar (entspricht 45,00 Euro) nachziehen. (Analyse vom 04.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: