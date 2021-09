Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

43,42 EUR +0,28% (06.09.2021, 09:14)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

51,43 USD -0,37% (03.09.2021)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (06.09.2021/ac/a/n)



Das Schlimmste scheine bei JinkoSolar überstanden. Die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers habe sich in den vergangenen Tagen deutlich von den vorherigen Tiefs gelöst. Derweil habe der Konzern vergangene Woche eine strategische Zusammenarbeit mit dem Batteriekonzern CATL, der ebenfalls aus China stamme, vereinbart.Laut dem Rahmenabkommen würden beide Unternehmen eine langfristige Partnerschaft in verschiedenen Bereichen anstreben. Zusammen solle etwa an der Förderung der CO2-Neutralität, an der globalen Entwicklung des Photovoltaik-plus-Speicher-Geschäfts sowie an der Innovation und Entwicklung von integrierten Photovoltaik-plus-Speicher-Lösungen gearbeitet werden."Wir wollen ein neues Ökosystem für Energietechnologien aufbauen und die Nutzung der Solarenergie im Energiebereich in Zukunft fördern und so zur Verwirklichung der Kohlenstoffneutralität beitragen", habe JinkoSolar-CEO Kangping Chen gesagt. Durch die Kombination der jeweiligen Stärken könnten beide Unternehmen profitieren.