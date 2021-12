Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

37,42 EUR -3,01% (06.12.2021, 16:41)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

42,70 USD -2,02% (06.12.2021, 16:28)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (06.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Green-Tech-Aktien seien am Montag im eigentlich starken Marktumfeld kaum gefragt. Auch in der Solarbranche gebe es auf breiter Front rote Vorzeichen. Deutlich sei auch das Minus bei der JinkoSolar-Aktie. Mit einem Kursverlust von zwischenzeitlich rund neun Prozent habe der Titel sogar unter der 40-Dollar-Marke notiert.Ein Teil der Kursverluste habe nach der US-Börseneröffnung inzwischen wettgemacht werden können. Fundamentale Nachrichten für den heftigen Rücksetzer gebe es auch keine. Doch nach den eher schwachen Zahlen zuletzt fehle bei den Investoren derzeit das Vertrauen. Der branchenweite Ausverkauf mache sich deshalb besonders stark bemerkbar.Gerade zinssensitive Werte aus der Tech-Branche, deren Gewinne noch weit in der Zukunft liegen würden, seien aktuell wenig gefragt. Sollte die FED angesichts einer stark laufenden Konjunktur schneller reagieren als bislang erwartet, dürfte das auch JinkoSolar belasten. Die Solarbranche als Profiteur der Energiewende punkte bei Anlegern ebenfalls vor allem mit den langfristigen Aussichten - kurzfristig dagegen würden eher die Margenprobleme aufgrund der hohen Rohstoffpreise und der Lieferkettenprobleme auf die Stimmung drücken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: