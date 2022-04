Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

51,95 EUR +10,16% (27.04.2022, 18:18)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

54,69 USD +8,94% (27.04.2022, 18:05)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (27.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die JinkoSolar-Aktie gebe am Mittwoch richtig Gas. Zuvor habe Rivale Enphase am Dienstagabend die Erwartungen bezüglich der Quartalszahlen deutlich übertreffen und damit die ganze Solarbranche beflügeln können.JinkoSolar - die Zahlen sollten am morgigen Donnerstag publiziert werden - könne unterdessen selbst mit einem neuen Rekord glänzen. So habe der Konzern mit seiner 182 Millimeter N-type monokristallinen Solarzelle einen Wirkungsgrad von 25,7 Prozent - Weltrekord erreicht.Mit dem heutigen Kurssprung stehe die JinkoSolar-Aktie kurz vor einem neuen Kaufsignal. So notiere der Titel nur noch knapp unterhalb der oberen Begrenzung eines aufsteigenden Dreiecks bei 57,80 Dollar. Liefere JinkoSolar mit den morgigen Zahlen neue positive Impulse, könnte der entscheidende Sprung über den Widerstand gelingen. Eine dynamische Aufwärtsbewegung bis an den Widerstandsbereich um 65 Dollar sei dann möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: