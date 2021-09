Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (21.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Der heftige Abverkauf an den Börsen am Montag habe auch JinkoSolar mit voller Wucht getroffen. Rund 9% habe die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers verloren. Sollte der Immobilienriese Evergrande Chinas Wirtschaft tatsächlich in eine tiefe Krise stürzen, könnte dies auch JinkoSolar treffen. Die Lage bleibe kompliziert.So belaste die allgemein schlechte Stimmung rund um China-Aktien. Zudem habe sich das Chartbild erneut eingetrübt, nachdem die wichtigen gleitenden Durchschnitte allesamt unterschritten worden seien. Rutsche die JinkoSolar-Aktie jetzt auch noch unter das 61,8%-Fibonacci-Retracement, würden noch weitere Verluste bis 37 USD drohen. Auch die Zahlen zuletzt hätten keinen Befreiungsschlag liefern können. Zwar habe JinkoSolar beim Gewinn die Erwartungen übertroffen, doch die Marge bleibe ein Problem und auch der Ausblick habe nicht vollständig überzeugen können.Es sei aber nicht alles schlecht bei JinkoSolar. Der überraschend hohe Gewinn zeige, dass auch widrigen Umständen Geld verdient werden könne. Zudem würden die langfristigen Aussichten für die Solarbranche gut bleiben. In den USA wolle die Biden-Regierung massiv in den Ausbau investieren, in vielen anderen Ländern seien die ambitionierten Klimaziele ebenfalls ohne deutlich mehr Solarmodule kaum erreichbar. Die Auslieferungen sollten deshalb auch bei JinkoSolar künftig wieder deutlich steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: