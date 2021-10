Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

46,28 EUR +0,61% (19.10.2021, 09:46)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

53,36 USD +3,07% (18.10.2021, 22:10)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (19.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Hohe Energiepreise und die überzeugenden Sondierungsgespräche einer möglichen Ampel-Koalition in Deutschland hätten der Solarbranche wieder Rückenwind verliehen. Auch die Aktie von JinkoSolar habe sich von den Tiefs gelöst. Dabei würden die deutlich gestiegenen Rohstoffpreise auch den Solarkonzernen zu schaffen machen.Eine Angebotsrunde für mehrere Solarprojekte in Saudi-Arabien habe gezeigt, wie stark sich der Preisanstieg bei Polysilizium auf die Kosten der Module auswirke. Vier Projekte mit einer Kapazität von insgesamt rund zwei Gigawatt hätten für Gebote offen gestanden, das niedrigste habe JinkoSolar für das 700 Megawatt große Projekt Ar Rass abgegeben. Bei 1,48 Cent je kWh habe das Angebot gelegen. Zum Vergleich: Noch Anfang 2021 habe Saudi-Arabien einen Tarif von 1,04 Cent je kWh angeboten.JinkoSolar sei damit zwar günstiger unterwegs als Wettbewerber wie TotalEnergies, ACWA Power oder Masdar gewesen, dennoch könne sich der Konzern dem Polysilizium-Preisanstieg nicht entziehen. Fabrikschließungen in China hätten hier für ein knappes Angebot gesorgt, das lasse die Preise steigen. Für die Solarbranche bedeute das jedoch mehr Probleme, im Vergleich zu anderen Energieträgern wettbewerbsfähig zu bleiben.Hohe Polysiliziumpreise hätten natürlich Folgen für die gesamte Solarbranche. JinkoSolar beweise aber einmal mehr seine starke Position und könne sich anscheinend besser behaupten als die Wettbewerber. Trotz der bestehenden Probleme deutet auch das Chartbild kurzfristig auf weiter steigende Kurse hin, die Volatilität dürfte aber hoch bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur JinkoSolar-Aktie. (Analyse vom 19.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: