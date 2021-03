Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

38,25 EUR +1,59% (31.03.2021, 15:38)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

44,27 USD +14,07% (30.03.2021)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar-Holdings ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (31.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Solarmodule-Herstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch zu Wochenbeginn habe es danach ausgesehen, dass die Aktie von JinkoSolar noch einmal ein neues Crash-Tief erreichen würde. Mit einem Kurssprung von knapp 15 Prozent habe der Solarmodulhersteller am Dienstag aber ein spektakuläres Comeback gefeiert. Einmal mehr deute sich nun ein Ende der Green-Tech-Korrektur an.Für Schwung hätten neue Aussagen von Joe Biden zur Klimapolitik gesorgt. Auch wenn das Thema Offshore-Wind im Mittelpunkt gestanden habe, sei klar: Solar- und Windkraft würden beim Ausbau der Erneuerbaren Energien Hand in Hand gehen. Um die Energiewende zu schaffen, müssten beide Technologien massiv ausgebaut werden. Werde im wichtigen Markt USA nun noch mehr in grüne Energien investiert, spiele das auch JinkoSolar voll in die Karten.Der Konzern habe derweil ein neues Tiger-Modul auf den Markt gebracht. Das neue Modul gebe es in fünf Versionen, es habe einen Wirkungsgrad von 20,3 bis 21,3 Prozent und eigne sich für dezentrale Photovoltaik-Anlagen. Vor allem bei extremen Wetterbedingungen solle es besonders zuverlässig und belastungssicher sein.Allerdings sollten Anleger vor dem Neueinstieg noch abwarten, ob die scharfe Korrektur mit der Gegenbewegung vom Dienstag wirklich schon beendet ist - Watchlist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: