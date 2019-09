NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (06.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar vor Ausbruch aus dem Seitwärtstrend? AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Kauf der Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS).Die JinkoSolar-Aktie habe sich seit der Zahlen-Vorlage sehr gut entwickelt. Die Zahlen seien laut dem Aktienprofi wirklich beeindruckend gewesen. Vor allem der Ausblick sei stark gewesen. JinkoSolar habe sein Hauptproblem - die schwachen Margen - in den Griff bekommen. Das dürfte den Kurs noch weiter nach oben treiben können, denn das dritte Quartal werde noch mal besser als das zweite und das vierte werde noch mal viel besser, denn im vierten Quartal gehe in China wirklich Post ab. Der chinesische Markt sei etwas ins Stocken geraten, aber weltweit sei der Solarmarkt ein absoluter Boom-Markt.Nach der langen Seitwärtsphase sehe es bei der JinkoSolar-Aktie so aus, als könnte sie aus dem Seitwärtstrend nach oben ausbrechen. Alfred Maydorn ist für die JinkoSolar-Aktie relativ zuversichtlich, so der Herausgeber des Maydorn Report im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.09.2019)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze JinkoSolar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:20,60 EUR +0,98% (06.09.2019, 09:29)