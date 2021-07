Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

51,85 EUR +8,70% (21.07.2021, 21:22)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

61,00 USD +8,56% (21.07.2021, 21:09)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar-Holdings ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (21.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die JinkoSolar-Aktie zeige sich weiter hochvolatil. Am Mittwoch könne das Papier des chinesischen Konzerns im freundlichen Marktumfeld wieder deutlich zulegen. Noch reiche das allerdings nicht für den nachhaltigen Sprung über die jüngsten Hochs im Bereich um 63 USD.Bei den Analystenstimmen ergebe sich jetzt ein gemischtes Bild. Fünf Experten hätten sich im vergangenen Monat laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mit der JinkoSolar-Aktie beschäftigt. Zum Kauf rate dabei nur Gary Zhou von der Credit Suisse. Dessen Kursziel liege mit 61 USD aber auch lediglich im Bereich des aktuellen Kursniveaus.Zweimal laute das Votum der Analysten "halten", zwei würden sogar zum Verkauf der Aktie raten. Besonders ins Auge steche dabei der bekannte Solar-Bär Gordon Johnson, der seinem Namen wieder einmal alle Ehre mache. Er taxiere den fairen Wert von JinkoSolar auf 12,94 USD und sehe damit ein Abwärtsrisiko von fast 80%.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: