Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (22.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von Michel Doepke, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Dunkle Wolken in dieser Woche über dem Solar-Sektor: Nach Canadian Solar (ISIN: CA1366351098, WKN: A0LCUY) sorge auch JinkoSolar für lange Gesichter am Aktienmarkt. Im gestrigen Handel habe der Titel nach dem schwachen Canadian-Solar-Ausblick bereits neun Prozent an Wert eingebüßt, heute baue die Aktie die Verluste aus. Schlechte Quartalszahlen würden auf die Stimmung drücken.Zwar habe JinkoSolar den Absatz der Solarmodule um 16 Prozent auf 11,4 Gigawatt (0,2 Gigawatt in eigene Projekte) nach oben geschraubt, doch der Umsatz sei um 5,4 Prozent auf 3,64 Mrd. Dollar gesunken. Davon seien 1,12 Mrd. Dollar (Erwartung: 1,25 Mrd. Dollar) auf das Q4 entfallen. Unter dem Strich habe das Unternehmen in den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres 2018 ein Ergebnis von 0,40 Dollar pro Papier erreicht (Schätzung: 0,48 Dollar je Aktie).JinkoSolar bleibe beim Absatz mit Abstand in der Pole-Position. Im Aufwind befinde sich laut den Erhebungen von GlobalData Lerri Solar Technology, die sogar Canadian Solar verdrängt hätten.Die jüngsten Zahlen von Canadian Solar und JinkoSolar würden zeigen, dass das Umfeld für die Solar-Branche schwierig bleibe. Beide Aktien sind derzeit bestenfalls eine Halteposition, mutige Anleger sollten dagegen einen Blick nach Europa werfen und sich eine kleine Position von Scatec Solar (ISIN: NO0010715139, WKN: A12C5D) ins Depot legen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: