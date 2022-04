Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar habe am Donnerstag Zahlen veröffentlicht. Allerdings verfehle der Konzern die Erwartungen beim Gewinn relativ deutlich. Die Aktie falle deshalb vor US-Börsenstart zurück und müsse das Kursplus vom Vortag, als starke Zahlen des Wettbewerbers Enphase die gesamte Branche beflügelt hätten, wieder weitgehend abgeben.Im ersten Quartal habe JinkoSolar 10 Cent je Aktie verdient - erwartet worden seien 39 Cent je Aktie. Der Umsatz habe mit 2,33 Milliarden Dollar zwar 9,9 Prozent unter dem Vorquartal aber klar über den erwarteten 2,06 Milliarden Dollar gelegen. Die Bruttomarge sei ebenfalls zurückgegangen - zum Vorquartal um einen Prozentpunkt auf 15,1 Prozent.Prognosen habe es derweil lediglich für den Absatz gegeben. Im zweiten Quartal solle dieser zwischen 8,5 und 9,5 Gigawatt liegen - nach 8,4 Gigawatt in den ersten drei Monaten. Für das Gesamtjahr seien es zwischen 35 und 40 Gigawatt.Verantwortlich für den unerwartet niedrigen Gewinn seien vor allem höhere Material- und Transportkosten. Hier hätten sich die scharfen Corona-Maßnahmen in China bemerkbar gemacht. Dennoch habe JinkoSolar-Vorstandschef Xiande Li von "soliden Ergebnissen" gesprochen, der Konzern habe auch auf die Situation reagiert und Rohstoffreserven angelegt, um Produktions- und Lieferfristen einhalten zu können.Trotz niedriger Bewertung eignet sich die Aktie vor allem für Trader, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Wer breit gestreut in die Solarbranche investieren wolle, könne dies auch über den Solar Top 10 Index des "Aktionär" tun. Mit dem Indexzertifikat - WKN DA0AAV - könnten Anleger 1 zu 1 an der Entwicklung des Index teilhaben. (Analyse vom 28.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.