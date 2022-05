Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unfassbar schnelle Änderung der Lage bei den Tech-Giganten. Jüngst suchten die Firmen noch händeringend nach neuem Personal - doch nun gibt es mehrere Berichte über Entlassungen, Überkapazitäten und eine Abkühlung der Wirtschaft, so Florian Söllner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Auch in Europa gebe es erste unschöne Entwicklungen. Das defizitäre schwedische Start-up Klarna entlasse wegen der hohen Inflation und des Ukraine-Krieges mit 700 Mitarbeitern zehn Prozent seines Teams.Bloomberg wolle von einer informierten Person zudem erfahren haben, dass selbst KI-Chip-Gigant NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422) weniger schnell Mitarbeiter einstelle als gewohnt, da man die 2021 eingestellten erst neu integrieren wolle. Richtungswechsel auch in den Personalabteilungen von Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853) und Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866). Beide Firmen hätten dem WSJ zufolge mittlerweile zu viele Mitarbeiter und seien overstaffed. Zudem berichte Bloomberg, dass Amazon knapp eine Million Quadratmeter Lagerfläche weiterverleasen oder deren Verträge beenden wolle, weil das E-Commerce-Volumen offenbar mittlerweile rückläufig sei. (24.05.2022/ac/a/m)