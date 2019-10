Die für Japan bereits gestern veröffentlichten Zahlen für den Monat August seien gemischt ausgefallen: Die Industrieproduktion (-1,2% M/M; -4,7% Y/Y) habe eine schwache Tendenz 2019 bestätigt. Auch die Baubeginne hätten enttäuscht (-7,1% Y/Y). Eine positive Überraschung hätten dagegen die Einzelhandelsumsätze (4,8% M/M; 2,0% Y/Y) sowie die Fahrzeugabsätze (11,8% Y/Y) geliefert.



Die teilweise gegenläufigen Tendenzen in den Wirtschaftsindikatoren würden den Eindruck bestätigen, dass ein wesentlicher Belastungsfaktor für die japanische Volkswirtschaft derzeit die handelspolitische Auseinandersetzung zwischen den USA und China sei. Das belege auch die Tankan-Umfrage mit einer registrierten Schwäche im Auto- und Maschinenbau. China sei der wichtigste Handelspartner für Japan und so hätten die Streitigkeiten Chinas und den USA durchaus eine Wirkung.



Nachbar China habe derzeit zudem selbst mit einer sich abflauenden Wirtschaftsdynamik zu kämpfen. Dies spiegle sich auch in den chinesischen Einkaufsmanagerindices wider, die zwar gestern wieder leicht angezogen hätten, allerdings weiterhin keine Wirtschaftsdynamik signalisieren würden. Die Wachstumserwartungen für das Reich der Mitte lägen für 2019 bei 6% - leicht darüber oder darunter. Auch wenn die Analysten keinen massiven Abschwung für China erwarten würden, sollte man sich aber dennoch auf eine sukzessive moderate Entschleunigung einstellen. Dies wirke sich auch auf Japan aus - für das Land würden die Analysten in 2019 von einem BIP-Wachstum von knapp unter 1% ausgehen.



Die Binnenwirtschaft Japans scheine zwar stabiler als der Außenhandel zu sein, aber mit der heute in Kraft getretenen Verbrauchssteuererhöhung von 8% auf 10% drohe perspektivisch ein weiterer Belastungsfaktor für die Wirtschaft im Land der aufgehenden Sonne. Im April 2014 habe eine Mehrwertsteueranhebung zu einem Konjunktureinbruch geführt. Die zuletzt deutlich angezogenen Einzelhandelsumsätze würden sich entsprechend auch durch Vorzieheffekte erklären lassen - in den kommenden Monaten werde sich dann wohl eine erneute Entschleunigung auch in diesem Sektor zeigen.



Die Tankan-Umfrage bestätige die Einschätzung, dass sich die Stimmung in der japanischen Wirtschaft sukzessive eintrübe. Dies gelte vor allem für die exportorientierten Unternehmen. Die handelspolitischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und China würden zunehmend auf die Stimmung in Japan drücken. Die Hoffnung bestehe, dass es bis Dezember zu einer Einigung zwischen den beiden größten Volkswirtschaften komme, was auch für Japan von Vorteil wäre. Die heute in Japan geltende Anhebung der Verbrauchssteuer von 8% auf 10% bedeute ein weiterer Belastungstest für die japanische Wirtschaft. Mit Schwung sei also auch perspektivisch nicht zu rechnen. Ein marginal positives Wachstum sei damit wohl das noch Beste, was dem Land der aufgehenden Sonne widerfahren könne. (01.10.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute Morgen wurden in Fernost die auch international stark beachteten Daten der Tankan-Umfrage für Japan veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Mit gut 10.000 im Auftrag der BoJ quartalsweise befragten Unternehmen sei der Tankan die umfangreichste Konjunkturumfrage des Landes. Für das gestern abgelaufene dritten Quartal 2019 hätten sich sowohl bei den Großproduzenten wie auch bei den großen Dienstleistern jeweils Rückgänge ergeben. Dies gelte sowohl für die Lage- als auch Ausblicks-Komponenten. Immerhin seien die Rückgänge im Produktionssektor nicht ganz so deutlich ausgefallen wie befürchtet. Dennoch sei festzuhalten, dass die Industrie deutlich pessimistischer eingestellt sei als der weiterhin noch recht robuste Dienstleistungssektor, der moderat optimistisch in die Zukunft blicke.Ebenfalls bekannt gegeben worden sei der Jibun Bank PMI Einkaufsmanagerindex für Japan, der mit 48,9 Punkten (nach 49,3 Punkten) aber weiterhin unterhalb der Expansionsschwelle notiere.