Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach dem sehr guten zweiten Quartal steht nun im dritten beim japanischen Wirtschaftswachstum zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Minuswachstum zu Buche: Um 0,3% Q/Q schrumpfte die Volkswirtschaft nach der ersten - allerdings immer recht revisionsanfälligen - Schätzung, so die Analysten der NORD LB.Gemischte DatenlageVon den Aktienmärkten abgesehen würden die Frühindikatoren noch kein überaus positives Bild zeichnen. Der deutliche Zuwachs bei Autoverkäufen und die außerordentlich starken Importe mit einer Jahresveränderungsrate von fast 20% jeweils für den Oktober würden auf eine Belebung des Binnenkonsums hindeuten. Allerdings schrumpfe deswegen auch der Außenbeitrag deutlich, denn die Exporte hätten sich zwar erholen können, jedoch nicht in dem Maß wie die Importe. Die Ausfuhrstatistik deute auch auf eventuelle Schwierigkeiten in der Volksrepublik China hin, denn hier scheine die Nachfrage unter anderem im Bereich Maschinen deutlich hinter den anderen großen Handelspartnern USA und Europa hinterherzuhinken. Auch die Verbesserung beim Eco-Watchers-Index zur aktuellen Lage deute auf eine leichte Belebung der Binnenkonjunktur. (27.11.2018/ac/a/m)