Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im 4. Quartal 2017 ist die japanische Wirtschaft um 0,1% gg. Vq. gewachsen (3. Quartal: 0,6%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Das sei der achte Quartalszuwachs in Folge gewesen, was den längsten Konjunkturaufschwung der letzten drei Dekaden darstelle. Dabei hätten die Exporte erneut solide zugelegt (2,4% gg. Vq.), auch wenn der Außenbeitrag das Wachstum insgesamt negativ beeinträchtigt habe (0,4 Prozentpunkte). Hier könnte sich der stärkere Yen perspektivisch als Belastungsfaktor erweisen. So sei der US-Dollar heute im asiatischen Handel mit Notierungen von rund 107 JPY auf den tiefsten Stand seit November 2016 gefallen. Gleichzeitig sorge dies für einen anhaltend niedrigen Preisdruck in Japan, sodass die Bank of Japan in 2018 an ihrer ultralockeren Geldpolitik festhalten dürfte. (14.02.2018/ac/a/m)





